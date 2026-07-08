Всички партии в парламента, без ГЕРБ, искат машини за президентския вот

Само ГЕРБ защитиха сегашната възможност избирателите в "големи" секции да избират между машинна и хартиена бюлетина. ДПС са за гласуване с техника, но не със сегашните "остарели консервени кутии"

ПП и ДБ не са доволни от идеята на "Прогресивна България" за отказ от избирателен район "Чужбина"

Това е кратък прочит на прилагания 20 г. Изборен кодекс, но не е пълна ревизия, категорична е шефката на правната комисия Янка Тянкова от "Прогресивна България"

Вот за президент наесен само с машини в големите секции - тази идея явно обединява почти всички парламентарни групи, пролича на днешното заседание на правната комисия в НС. Единствено ГЕРБ настояха да се запази сегашното положение и хартиените бюлетини да са вариант. Не се обявяваме против машините за гласуване генерално, а против това избирателите да нямат избор, обясниха представителите на партията в комисията.

По-малко от половин година след последните корекции в Изборния кодекс той отново влиза за преправяне в пленарната зала. Днес мнозинството в парламентарната правна комисия официално даде зелена светлина на промените като реши да върне машинния вот като задължителен в секциите с над 300 избиратели.

6 бяха законопроектите по темата, които бяха представени в правната комисия, четири продължават към пленарната зала. А един от тях бе изненадващо анонсиран от управляващото мнозинство от "Прогресивна България" в началото на тази седмица.

"В момента не правим цялостна ревизия на Изборния кодекс, а правим преглед на основните текстове, по които имаше констатирани проблеми", обяви обаче минути преди началото на правната комисия шефката й проф. Янка Тянкова от ПБ. Управляващите възнамеряват да отстранят конкретни нередности, свързани с "реабилитирането на машинния вот" до президентските избори наесен. Веднага след президентските избори отваряме отново ИК и вече по същество разглеждаме всички други хипотези, които са предмет на хипотези в настоящето", каза Тянкова. Стана ясно, че преди местния вот догодина ще има нови промени се мисли за проблеми в секционните комисии и РИК. "Те са повече практически въпроси, които са констатирани въпроси, но в момента не разполагаме с време и финансови средства за сканиране на бюлетините и иновации, които са нереалистични към момента", каза депутатката от мнозинството.

Реално първи анонс за промени в кодекса направиха представителите на управляващото мнозинство в ЦИК - още при представянето им пред президента на 12 юни те поискаха изменения в изборното законодателство.

"Този Изборен кодекс е приет 2014 г. и са направени 29 изменения, повечето от които преди провеждане на избори", напомни Янка Тянкова по време на заседанието на комисията. "Нямаме за цел да направим пълна ревизия на действащия 20 г. ИК. Позицията ни касае изготвянето на предложения за изменения, които са стратегически важни за провеждане на законни избори в краткосрочен план, каквито са предстоящите президентски избори. Основните ни мотиви изхождат както от решения на Конституционния съд относно ИК, както и от обществената нагласа и недоволство от последните избори", обясни тя.

В секции с над 300 избиратели ще има само машинен вот, иска мнозинството. ГЕРБ обаче настояват, че трябва да се запази сегашното положение - анализът им показвал, че 50% от хората предпочитат хартиената бюлетина.

По предложение на управляващите бе решено да се броят разписките от машините от секционните комисии. Освен това и МВР ще отговаря за сертифицирането на машините за гласуване - преди това бе работа само на Министерството на електронното управление, което обаче по решение на премиера Румен Радев вече е част от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Тянкова каза, че във фейсбук страници често се появява информация за текущите социологически проучвания, което се смята, че влияе на изборния резултат. "Предлагаме изрично тези социални мрежи да се включат в допълните разпоредби и да се приравнят на медийните услуги, за да подлежат на контрол, каза шефката на правната комисия", каза депутатката.

Това е кратък прочит на прилагания 20 г. ИК, но не е пълна ревизия, повтори тя.

Красимир Терзиев от ГЕРБ попита какво налага отварянето на изборното законодателство точно сега. Предстоят президентски избори, затова ли бързате да правите толкова грандиозни промени, попита младият депутат. Хората на Бойко Борисов не виждат подобрение на изборния процес, а "тежки ограничения". Няма да подкрепят премахването на хартиените бюлетини. Вие не давате различен подход, а налагате ограничение как да гласуват избирателите, каза Терзиев. Според него близо 1,5 млн. българи гласували на хартия ще бъдат ограничени.

"Машините са изцяло под влиянието на МВР", заяви той. И цитира текст, според който вътрешното министерство трябва да изготви методика за гласуване с машини, а после то само трябва да я провери. "Ако трябва да направя препратка, виждайки множеството предложения по ИК, с една емблематична крилата фраза от колегите от ПП, на един техен конгрес "избори с наше МВР", днес наблюдаваме прогресивно продължение на тази фраза от ваша страна. Осмислете предложенията си, изтеглете ги", настоя Терзиев.

Велислав Величков го репликира като напомни, че 300 хил. български граждани били ограничени да гласуват само на хартия - заради правилото в секции до 300 души да не се гласува в машина.

Елена Нонева от ПБ нарече опасенията на Терзиев напълно неоснователни. А промените не търпели отлагане предвид идващия президентски вот. Спорът как да се гласува бил отворен от дълго време. "Светът върви към дигитализация", настоя тя. И добави, че дори хората, които живеят млаки населени места получават пенсиите си в карта.

Не предлагаме нови промени а искаме да върнем положението каквото беше през лятото на 2022 г., когато се показаха всички предимства на машинния вот, настоя Димитър Петров от ПБ. Припомни, че премиерът Румен Радев в качеството си на президент бил за машинно гласуване. Той отхвърли тезата, че предлагат МВР да се меси в изборите - сертификацията на машините не е само в техните правомощия, а на министерството на дигитализацията и председателите на институтите по метрология и стандартизация. Имаме 4 институции, добави депутатът от ПБ.

ГЕРБ настояха, че 50% от избирателите предпочитат да гласуват на хартия. В над 70%б от секциите избирателите са над 300, посочи Терзиев.

Вероятно в пленарна зала ще отпадне и таванът от 20 изборни секции в държавите извън Европейския съюз. Ограничението беше въведено в началото на годината от ГЕРБ, БСП, ИТН и "Възраждане" и засегна някои от страните, в които имаме най-много сънародници - Турция, Великобритания и САЩ. Само хората от "Възраждане" и ДПС в комисията бяха против рестрикцията.

ДПС са имат два отделни законопроекта за ИК. Хамид Хамид посочи, че още в първия ден на новото НС са внесли текстове за възстановяване на стария ред за образуване на секции извън ЕС. "Още като се приемаше ограничението предупредихме, че то ще предизвика неудобства и стотици и хиляди хора няма да гласуват. Това води до лишаване на право на глас", каза депутатът. Остана доволен, че такъв текст има и в други от законопроектите.

Хамид подчерта, че и вторият законопроект е много кратък и вече е внасян от тях в предишни парламенти. Той е свързан с т.нар. уседналост. Според ДПС с нея български граждани са лишени от правото си да гласуват. "С това ограничаваме на местни и европейски избори стотици хиляди, а може би и милиони български граждани, които се нам навсякъде на планетата земя нямат право да гласуват, настоя той. "Когато ограничаваш някого и му казваш, че не може да гласува на определено място, законодателят трябва да каже къде можеш да гласуваш", добави още депутатът. ДПС искат да отпадне ограничението по време на предизборна кампания да се агитира само на български - искат да може да се използва и друг език, с превод на български. Обоснова се с това, че често лидери от цяла Европа идват по време на предизборната капания и по силата на този кодекс не могат да поздравят избирателите на определена партия. Никой обаче не подкрепи тези им предложения.

В края на май ДБ дадоха своите текстове, които са според Надежда Йорданова са фокусирани върху честността на предстоящите президентски избори. Те настояват възстановяването на машинното гласуване в пълния му вид и в големите секции да се гласува само с машини, а отчитането на резултатите да е с контролно преброяване на машинните разписки. Данните сочат, че най-бързо и безспорно отчитане на изборните резултати има, когато се гласува с машини, настоя тя.

ДБ също е за отпадане на ограничението за изборните секции извън ЕС. Йорданова отбеляза и неуспешното вето, което президентът Илияна Йотова се опита да наложи върху тези изменения.

"Ограничението до 20 секции в държавите извън ЕС създаваше неравнопоставеност между българските граждани в различните части на света. Правото на глас е основно право , както в Конституцията на РБ, също и в Хартата на основните права на ЕС и в частност Протокол 1 на ЕКПЧ", каза Александра Вълчева от ПБ.

100% машинно гласуване с отпечатване на машинен протокол е и идеята на ПП. Стою Стоев напомни, че искат и дигитализация на избирателните списъци. Така щели да се намалят възможностите за злоупотреби. Предлагат и сканиране на личните карти на гласуващите. Те също подкрепят отпадането на ограничението за изборни секции извън граница. За да спрат злоупотреби при гласуване извън ЕС, ПП предлагат декларацията която се попълва за гласуване извън страната да се разписва пред самата изборна комисия.

"Промяната" искат най-сетне да се въведе МИР "Чужбина", срещу което обаче е управляващото мнозинство от ПБ. "Докато не се намери друго решение" от ПП дават минимума от 4 депутатски места. Велислав Величков подчерта, че сънародниците ни зад граница имат надежда най-сетне да имат свои представители в парламента.

Трудно изпълнимо е въвеждането на такъв район, категорична е Тянкова.

ПБ официално искат изясняване на правомощията на председателя на ЦИК, за да се предотвратят спорове около решенията му. Има и разпоредби за обучителното звено на ЦИК и правила за обученията - нещо, за което представителите на ПБ в комисията настояха в при изслушването си при президента. Предвиден е и публичен регистър на лицата, преминали през обученията за членове на комисии.

"Възраждане" настояват хартиеното гласуване да отпадне дори и в малките секции, защото не помага за честността на изборния процес. Те искат и отпадане на номера в бюлетината - подредбата да става по азбучен ред, вместо със сегашния жребий за номера. Другата идея е видео наблюдение, което да не е публично в изборния ден, а да се съхранява с изборните книжа, защото нарушения ставали и по време на самия изборен ден, не само при наблюдението. Кадрите можело да са полезни при съдебно обжалване или при полицейски проверки и производства. Текстовете им обаче не бяха подкрепени - получиха 4 гласа "за", 12 против и 5 въздържали се.

Хамид Хамид каза, че на първо четене ще подкрпят законопроекта на ПБ. ДПС одобряват отпадането на ограниченията за секциите извън ЕС, както и отказа от район "Чужбина". "За" са изцяло машинен вот, но настоя, че настоящите са "компрометирани по цял свят и са изхвърлени от употреба". Депутатът защити техниката, използвана в САЩ - оптически сканиращи устройства.

Мирослав Иванов от ПП, макар и да не е част от правната комисия, защити наличните машини. Като тежка и порочна практика видя действия на коалицията ГЕРБ-ДПС. "Промените в изборното законодателство, с които премахнахте машинния вот без достоверни доказателства, че са компрометирани, бяха от 48-ото НС, когато хората не можеше да протестират в мащаби които да спрат тези изменения. Законопроектът бе внесен от БСП и се качихте на вълната като направихте може би стотици предложения между първо и второ четене, с което изменихте смисъла за весения законопроект", каза той визирайки продължилото повече от 17 часа заседание по темата.

Хамид нарече наличните машини "остарели консервни кутии, за които на последните избори хвърчаха техници, за да разберат защо не могат да тръгнат". И продължи да настоява за нови, за да няма "ала-бала с машините".

Надежда Йорданова от ДБ заяви подкрепа за всички внесени законопроекти, свързани с 100% машинно гласуване и отчитане на гласуването, както и за отпадането на ограничение на броя на секциите извън ЕС. Тя посочи, че отрязъка от машините е проследим и това ще помогне за повече прозрачност. Напомни, че ГЕРБ, ДПС , БСП и ИТН са преминали немислима граница - последните изменения са станали след указа за насрочване на изборите. "Няма да подкрепим отпадането на район "Чужбина". Наличието му не променя съотношението на парламентарните групи в един парламент, може да промени персоналния състав, но ве важно сънародниците ни да имат персонална връзка с кандидатите, за които гласуват", подчерта тя.

По затягането на забраната за социологически проучвания пък обществото било разделено, затова ДБ ще проведе обществени консултации със заинтересованите страни преди второ четене.

Стою Стоев заяви, че ПП ще подкрепят ДПС за отпадането на ограниченията за това зад граница, но не и пропагандирането на чужд език и отпадане на уседналостта за местни и европейски избори. Десислава Костова от ПБ също не е съгласна с втория законопроект на ДПС.

"Промяната" са съгласни с текстовете на ДБ, включително и 100% преброяване на контролните разписки от машините. Съгласни са и с редица от текстовете на "Възраждане", но не харесват идеята им за човешко преброяване на гласовете.

Текстовете на ПБ също засега срещат подкрепа от "Промяната", но "има сериозни разминавания" по отказа от район "Чужбина". Със смесено чувство ще подкрепим този законопроект, каза Стоев. Тянкова обясни, че сега е трудно да се идентифицира този район, а и трябва повече време за обсъждане как точно да се въведе. Остави отворена възможността в бъдеще да се мисли как да бъде реализиран,

Иван Вачев от ПБ обяви, че законопроектът на "Възраждане" не бива да бъде подкрепен - заради времевите срокове в него. Обяви, че са съгласни с някои от предложенията им, макар че били "дискусионни", време за дискусия обаче има.