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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23188967 www.24chasa.bg

Хванаха румънец да шофира с 1,64 промила в Балчик

Дияна Райнова

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Задържаха румънец, карал автомобил с 1,64 промила в Балчик, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 7 юли, около 09:25 часа в град Балчик е спрян за проверка лек автомобил „БМВ", управляван от румънски гражданин. При извършената проверка за употреба на алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 1,64 промила. Задържан еза срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.
Пак на 7 юли, около 20:50 часа в село Бранище при проверка на лек автомобил „Рено", управляван от 43-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични вещества отчита положителен резултат за метаамфетамин. Задържан е за срок до 24 часа.Същия ден, около 21:00 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген". В пътник в автомобила - мъж на 31 години, са установени суха тревна маса, реагираща на канабис и бяло вещество, реагиращо на амфетамин. Задържан е за срок до 24 часа.

Белезници СНИМКА: Pixabay

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