Децата научават повече за балансираното хранене, устойчивото земеделие, биоразнообразието и компостирането



Лятната ваканция е време за игри, приключения и нови открития. А когато те се случват сред зеленчуковите лехи, овощните дръвчета и ароматните билки във „Фермата на Lidl“, децата неусетно научават и още нещо – откъде идва храната, как расте и защо грижата за природата е нещо, което трябва да полагаме всеки ден.

След като през пролетта образователната градина посрещна стотици ученици, инициативата продължава и през летните месеци. През юли и август „Фермата на Lidl“ продължава да е отворена за организирани групи от летни учебни центрове, деца от 4. подготвителна група в детските градини и ученици до 4. клас от цялата страна. Посещенията са безплатни, провеждат се два пъти седмично и дават възможност на децата да преживеят един различен урок сред природата – в най-пъстрия и плодороден период на годината.

Зад всяко посещение стои екип от хора, които превръщат знанията в преживяване. Водачи на децата във „Фермата на Lidl“ са Теодор Насар – агроном на проекта и експерт по биодинамично земеделие, Блажка Димитрова – създател на първия ресторант с нулев отпадък в България, и Денимир Димитров – съосновател на сдружение „Нулев отпадък – България“ и предприемач. Заедно те показват, че темите за храната, здравето ни, природата и устойчивия начин на живот могат да бъдат едновременно разбираеми и забавни за децата.

Източник: Lidl

Чрез игри, практически задачи и работа в екип малчуганите научават повече за балансираното хранене, устойчивото земеделие, компостирането, разделното събиране на отпадъци и връзката между човека и природата.

„Фермата на Lidl“ е образователен проект на Лидл България, реализиран в партньорство с Асоциация „Родители“Фондация „Екообщност“ и експерти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Пространството край с. Равно поле предлага съвременен модел на учене чрез преживяване, който насърчава детското любопитство и превръща природата в най-естествената класна стая. В същото време заниманията във фермата са съобразени с темите, които децата изучават в рамките на образователната програма на Министерството на образованието за съответните възрасти, за да надградят, затвърдят и разширят наученото в клас. Посещенията се провеждат всеки понеделник и четвъртък от 9:30 до 13:00 часа и са напълно безплатни. В една група могат да участват между 10 и 30 деца.

Записването става лесно чрез платформата farm.lidl.bg или на имейл [email protected].