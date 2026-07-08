Полицията в Монтана иззе 41 музикални уредби на нарушители на нощната тишина

Общо 41 озвучителни системи са иззети от полицейски служители на територията на ОДМВР-Монтана от началото на летния сезон. Специализираните действия са предприети в изпълнение на мерките за осигуряване на обществения ред и след постъпили сигнали от граждани за силна музика в нощните часове.

По районни управления показва следното разпределение на иззетата техника:

· РУ - Лом: 15 уредби

· РУ - Монтана: 11 уредби

· РУ - Вършец: 11 уредби

· РУ - Берковица: 4 уредби

На всички установени нарушители са съставени актове за установяване на административно нарушение по реда на общинските наредби за опазване на обществения ред или по Закона за защита от шума в околната среда.

Преписките по случаите са комплектовани и изпратени по компетентност на съответните местни администрации за последващо налагане на административни санкции и издаване на наказателни постановления.

Проверките на ОДМВР-Монтана за спазване на нощната тишина ще продължат през целия летен период.