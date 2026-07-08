Радев и Зеленски обсъдиха изграждането на нови енергийни коридори към Европа

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Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО.

Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също бяха сред акцентите на срещата. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

По-рано днес българският премиер заяви, че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на възможностите си, без това да влияе върху социалните разходи.

Във вторник министър-председателят пристигна в Анкара за Срещата на върха на НАТО. С него е съпругата му Десислава Радева. В състава на българската делегация са включени министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов.

Той бе гост на приема за държавните и правителствени ръководители с домакин президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от Министерски съвет.

Газовият договор с "Боташ", по който България плаща по над 500 хил. евро на ден, независимо дали го използва или не, се замразява за 15 месеца. Новината бе обявена след среща в понеделник в Анкара на премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи покана към Радев Украйна и България да правят дронове заедно във формата „Drone Deal". Това се случи по време на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

При посещението на украинския президент у нас през 2023 година той се срещна с Румен Радев, който тогава бе президент.

"Не подкрепяте оръжия за Украйна, за да не отслабне вашата армия или не подкрепяте усилването на Украйна?", го попита Зеленски.

"Не приемам предоставянето на боеприпаси, особено от резервите на българската армия. Аз като главнокомандващ имам ясни отговорности отбранителните способности на държавата да не отслабват", обърна се Радев към Зеленски.