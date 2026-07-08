Служители, а не районния кмет виновни за проблемното строителство във Волуяк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това каза кметът на "Връбница" Румен Костадинов пред общинските съветници от архитектурната комисия

Не районния кмет, а служители на район "Връбница" са допуснали проблемно застрояване в софийското село Волуяк. Това стана ясно от изслушването на кмета на район "Връбница" Румен Костадинов от общинските съветници в комисията по архитектура и градоустройство към Столичния общински съвет.

Случаят стана известен през миналата седмица и бе огласен от общинския съветник от "Възраждане" Деян Николов, който го определи като "Баба Алино" 2. Заедно с него бе и бивш служител на района, който е отговарял за строителния контрол.

Костадинов коментира темата за първи път пред комисията по искане на общински съветници от ПП-ДБ.

Тогава от Столичната община коментираха, че по случая е разпоредена проверка от кмета на София Васил Терзиев, която е установила нарушения. Материалите са предадени на прокуратурата, ДНСК и на Министерството на културата.

Във вторник стана ясно, че Терзиев отнел делегираните правомощия на Костадинов по контрола на строителството и по одобряване на строителни проекти. С отнети права по Закона за устройство на територията е и главния архитект на район "Връбница" Симеон Симеонов.

На комисията стана ясно, че проблемните строежи във Волуяк са два. Единият е на склад в "Толева махала", а другият - къща в близост до тракийска могила.

Костадинов обясни, че през април е назначил за зам.-кмет арх. Радослав Георгиев, който като започнал работа установил, че един от констативните актове, издадени за склада е с грешно цитирани членове по ЗУТ, което го прави незаконосъобразен. Затова стартирала вътрешна проверка.

Разрешенията за строеж за склада са издадени през септември 2025 г. Те били потвърдени и от РДНСК. На 12 януари била разкрита строителната площадка.

Проверка на място от районната администрация установила несъответствие в строителството и бил съставен констативен акт. През февруари последвал втори констативен акт, че обектът се експлоатира. Те обаче не били съобщени на инвеститора. В края на март следва нова проверка за действията на длъжностните лица и са установени, че са допуснали неточности и грешки

Следват нови констативни актове след проверка на място, издадени заповеди от кмета на "Връбница" и наложени глоби на инвеститора.

На 2 юли е направена нова проверка на обекта, която е установила, че той не се експлоатира.

Според Костадинов обаче първите констативни протоколи и актове от проверките не са стигнали до него през административната система на района, за да може да издаде заповеди за санкциониране.

За къщата до тракийска могила документите били съгласувани с Националния институт за недвижимото културно наследство. Нарушението там било, че е била издигната ограда около имота.