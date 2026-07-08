Бебе Деница има нужда от средства за лечение

Продължават усилията за събирането на средства за лечение на 2- годишната Деница. Детето може да получи шанс за живот с нова имунотерапия, но цената ѝ не е по силите на семейството, което моли за помощ.

Деница е с рак, при това агресивен. В момента е в болница в Турция.

„Деница в момента, ако трябва да бъдем честни, видимото ѝ състояние, общото ѝ състояние е добро, но скенерът показва друго", казва пред bTV Виолета Асенова, майка на Деница.

Скенерът показва невробластом – тумор, който расте. Може да бъде спрян с имунотерапия, при която една инжекция струва сто хиляди евро, а трябва да се поставят шест такива инжекции.

„Събрали сме една сума, която все още не достига. За съжаление, докато не съберем цялата сума, не може да се поръча медикаментът, с който трябва да се лекува, и затова сме в момента в абсолютен капан", казва още тя.

В момента Деница е на химиотерапия и лъчетерапия и затова косичката ѝ е опадала. За детето и семейството ѝ всеки ден е от значение.

Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, на сайта на Фондация "Павел Андреев" тук.

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG03BUIN95611000742762

BIC: BUINBGSF

Получател:

Фондация Павел Андреев

Основание:

Деница Недялкова