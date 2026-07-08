На 10 и 11 юли Шуменското плато ще бъде сцена на рок и денс музика. Община Шумен осигурява безплатен автобусен транспорт, временна организация на движението и цялата необходима инфраструктура за провеждането на първото издание на фестивала.

Остават два дни до „Шумен фест 2026“, който ще се проведе на 10 и 11 юли на поляните до Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“. Подготовката навлиза в заключителния си етап, а тази седмица започна и работата на терен.

Екипите на Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ окосиха терена и извършиха обработка срещу кърлежи на двете поляни. Поетапно започва монтирането на сцената и зоните за храна, съобщи заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева.

За удобството на посетителите Община Шумен осигурява безплатен автобусен транспорт от сградата на Общината до паркинга при Туристическия информационен център на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“. Автобусите ще се движат на всеки 30 минути с курсове в 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00 часа, а обратните курсове ще бъдат в 22:00, 22:30, 23:00 и 23:30 часа.

В двата фестивални дни ще бъде въведена и временна организация на движението. От 16:00 часа до полунощ движението в района ще бъде еднопосочно, за да се улесни достъпът на посетителите и да се избегне образуването на задръствания, поясни главният експерт „Младежки дейности, спорт и туризъм“ Даниел Даулов.

Паралелно с това продължава изграждането на фестивалната инфраструктура. Предстои монтирането на сценичното осветление, ще бъдат обособени санитарни зони, а за сигурността на посетителите ще се грижат медицински екип, пожарна и полиция.

Изградена е и нова електрическа инфраструктура с допълнителни табла, които ще осигурят необходимите мощности за сцената и фестивалните зони, посочи главният експерт „Публични прояви и атракции“ Ивайло Цанев. За първото издание на фестивала ще бъдат монтирани още LED екран и художествено осветление.

Програмата на 10 юли започва в 20:30 часа с участието на *+359 ROCK*, а от 22:30 часа на сцената ще излезе трибют групата BLACK METALLICA.

На 11 юли от 20:00 часа фестивалната вечер ще започне с DJ MARTI G, след което на сцената ще се качат Natascha Wright от LA BOUCHE и Johnny B от DOWN LOW. Финалът на вечерта ще бъде с концерт на SNAP!.

Входът за всички събития е свободен.