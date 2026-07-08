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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23189371 www.24chasa.bg

В МВР готови да дадат данни на САЩ за ефективността на санкциите "Магнитски"

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Иван Демерджиев КАДЪР: NOVA

От МВР са влезли в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, които налагат санкциите по закона "Магнитски", пише в официално съобщение на вътрешното ведомство.

Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, посочиха от МВР.

В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.

Иван Демерджиев КАДЪР: NOVA

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