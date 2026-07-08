Обвиниха 3-ма и издирват още 6-има за големия бой в Асеновград

Един е пуснат под гаранция от 1000 евро, другите двама са с подписки

Трима мъже се сдобиха с обвинения по две досъдебни производства след голямото меле между два фамилии в Асеновград. Разследванията са за закана с убийство и нанасяне на телесни повреди по хулигански подбуди, съобщиха от Районната прокуратура.

По първото досъдебно производство като обвиняем е привлечен 59-годишен мъж. Според разследващите на 6 юли той заплашил трима мъже и една жена, че ще ги убие. По същото производство предстои привличането на още един обвиняем за същото престъпление.

По второто към наказателна отговорност са привлечени двама мъже - на 40 и на 42 г. По данни на прокуратурата по-възрастният причинил лека телесна повреда на мъж, като го ударил с камък. Другият пък нанесъл телесни повреди на общо 15 човека, които прострелял с въздушна пушка. Първоначалната информация на шефа на полицията в Пловдивска област беше за 13 ранени, един от които - служител на МВР. За момента 40-годишният мъж е обвинен в причиняване на лека телесна повреда на петима, за останалите се чакат съдебномедицински експертизи. Пострадалият полицай е бил настанен в болница, към момента всички са без опасност за живота.

По трето досъдебно производство, отново свързано с голямото меле, е установена съпричастност на шестима мъже, за които има данни, че са извършили хулигански действия. Те все още се издирват от органите на МВР.

Разследването продължава. Спрямо 40-годишния обвиняем е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 1000 евро, а спрямо другите двама - "подписка". Предстои преценка за привличането и на други лица в качеството им на обвиняеми.