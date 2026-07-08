Година и половина затвор за рецидивист, карал дрогиран по столичен булевард

Мъж получи ефективна присъда от година и шест месеца затвор, след като беше признат за виновен, че е управлявал автомобил след употреба на наркотици по един от натоварените столични булеварди, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

На 20 октомври 2025 г. около 5:30 часа В.В. е шофирал лек автомобил „Мерцедес" по бул. „Цар Борис III" в София, след като е употребил амфетамин. Наличието на наркотичното вещество е установено с техническо средство Drug Test 5000, а водачът е отказал да даде кръвна проба за лабораторно изследване.

Разследването е установило, че престъплението е извършено повторно, след като мъжът вече е бил осъждан за същото деяние.

След внесен обвинителен акт от прокуратурата, Софийският районен съд призна подсъдимия за виновен и му наложи наказание от 1 година и 6 месеца лишаване от свобода при ефективно изтърпяване. Освен това той е глобен с 1500 лева, лишен е от право да управлява моторно превозно средство за срок от година и половина и е осъден да заплати разноските по делото.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.