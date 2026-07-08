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Митничари във Варна задържаха над 7600 кутии цигари, скрити в тайници на три коли

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Митничари във Варна задържаха над 7600 кутии цигари, скрити в тайници на три коли СНИМКА: Агенция "Митници"

Митнически служители от Териториална дирекция „Митница Варна" задържаха 152 600 къса цигари (7630 кутии), укрити в специално изработени тайници на три леки автомобила с българска регистрация, съобщават от Агенция "Митници". 

Превозните средства са пътували от България към Австрия и Германия. При контрол на пътя в посока Румъния те са били спрени за проверка от екипи на отделите „Борба с наркотрафика" и „Митническо разузнаване и разследване".

При извършените проверки водачите и пътниците са заявили, че не пренасят акцизни стоки. Поради възникнали съмнения при първоначалния оглед автомобилите са били отклонени за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия инспекторите откриват големи количества цигари, укрити в специално изработени тайници в пода, вратите и седалките на трите автомобила.

Общо са установени 152 600 къса (7630 кутии) цигари от различни търговски марки. Всички са били с валиден български акцизен бандерол, но са пренасяни в нарушение на акцизното законодателство. Акцизните тютюневи изделия са иззети.

По трите случая предстои да бъдат образувани административнонаказателни производства.

Митничари във Варна задържаха над 7600 кутии цигари, скрити в тайници на три коли СНИМКА: Агенция "Митници"

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