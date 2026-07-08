Почина историкът Димитър Станчев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Историкът и дългогодишен музеен деятел Димитър Станчев почина на 85-годишна възраст, съобщиха от Регионалния исторически музей в Пловдив.

"Българската музейна общност загуби отдаден професионалист, посветил живота си на изследване, съхраняване и популяризиране на българското културно-историческо наследство", пишат от музея.

Поклонението ще се състои от 9 ч. утре на Централни гробища.

Вижте цялото съобщение на музея:

С дълбока тъга Регионален исторически музей – Пловдив се разделя с историка и дългогодишен музеен деятел Димитър Трайков Станчев, който ни напусна на 85-годишна възраст.

Българската музейна общност загуби отдаден професионалист, посветил живота си на изследване, съхраняване и популяризиране на българското културно-историческо наследство.

През своята професионална кариера Димитър Станчев е автор на множество научни публикации, статии, исторически изследвания, тематико-експозиционни планове и изложби. Оставя трайна следа със своя професионализъм, принципност и безрезервна отдаденост към опазването на историческата памет.

Професионалният му път започва през 1969 г. като директор на Историческия музей в Перущица, където поставя основите на нова музейна експозиция.

От 1981 до 1993 г. е директор на музея „Възраждане и националноосвободителни борби" (къща „Димитър Георгиади) в Пловдив. През този период реализира редица значими музейни проекти, обновява експозиции и работи за обогатяването на музейните фондове.

Името на Димитър Станчев ще остане свързано завинаги със създаването на експозиция „Съединение на България от 1885 г.", открита през 1985 г. по повод 100-годишнината от Съединението, която се превръща в един от най-разпознаваемите символи на историческата памет на Пловдив и България.

Освен уважаван историк и музеен специалист, Димитър Станчев беше и талантлив художник. Негови творби са част от обществени и частни колекции и отразяват любовта му към историята и изкуството.

Екипът на Регионален исторически музей – Пловдив изказва своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки, приятели, колеги и на всички, които имаха честта да го познават и да работят с него.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 9 юли 2026 г. (четвъртък) от 9:00 часа в Централни гробища – Пловдив.