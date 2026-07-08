Убитата на пешеходна пътека във Велико Търново е съпруга на известен търновски художник

Убитата от автобус на пешеходна пътека във Велико Търново вчера 73-годишна жена е Елка Телзиева - съпруга на видния търновски художник и преподавател проф. Александър Терзиев и дългогодишната служителка на Художествена галерия „Борис Денев". Това става ясно от пост във фейсбук страницата на Галерията. Ето как се прощават с нея колегите й:

На 73-годишна възраст, вследствие на нелеп инцидент в град Велико Търново, трагично загина дългогодишната служителка на Художествена галерия „Борис Денев" – Елка Терзиева.

През далечната 1984 г. Елка Терзиева постъпва като уредник в търновската художествена галерия и остава на тази длъжност до 2017 г. В продължение на 33 години тя е свидетел и пряк участник в развитието на галерията, още от дългоочакваното преместване на институцията в настоящата сграда на Боруна. За голям период от време тя отговаря за фонд "Графика" и "Скулптура" към галерията. Неин съпруг е едно от големите имена в българското изобразително изкуство – проф. Александър Терзиев, който има основополагаща роля за развитието на Факултета по изобразително изкуство във Велико Търново.

С дълбока тъга колективът на Художествена галерия „Борис Денев" се прощава с един уважаван колега, отдаден професионалист и човек, оставил трайна следа в историята на галерията. Изказваме своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Елка Терзиева. В този тежък момент споделяме болката им и свеждаме глави пред светлата ѝ памет.

Все още не са изяснени причините за фаталната злополука от 7 юли, станала на метри от съдебната палата, докато в нея се гледаше дело за загинало на пътя 9-годишно дете. Разследването е под наблюдението на Районна прокуратура.

Пробите на водача на рейса за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни, съобщиха от полицията. Междувременно внучката на загиналата призова очевидци да дадат показания пред Следствена служба към ОД на МВР – В. Търново, за да се изясни истината за случилото се.