Заместничка на Атанас Атанасов подкрепи Радан Кънев за лидер на ДСБ

Заместничката на лидера на ДСБ Атанас Атанасов Кристина Петкова подкрепи Радан Кънев за лидер на ДСБ. Това стана ясно от нейна публикация във фейсбук. Кънев вече е бил начело на ДСБ от 2013 г. до 2017 г. Негова бе първата публична кандидатура за поста. Той я обяви във фейсбук на 29 май. На 31 май пък пловдивската структура номинира Йордан Иванов, а неофициално се чакаше столичната организация да издигне Бонка Василева.

Дни по-късно на Изпълнителен съвет на партията във Варна Атанас Атанасов предложил Кънев да не играе за лидер, а заедно да посочат единна кандидатура. Мотивите му били, че двамата вече са политически амортизирани и партията има нужда от ново лице.

Трима ще са кандидатите за лидер на Демократи за силна България (ДСБ) - Радан Кънев, Йордан Иванов и Васко Василев. Изборът ще е на 11 юли на конгреса на партията.

Ето какво написа по темата Кристина Петкова:

Демократи за силна България предстои да изберем нов председател и ръководство.

Никога не съм се съмнявала, че ДСБ е политическата сила, която искам и трябва да бъда част. Заради ценностите, които изповядва, принципите, които преследва и реформаторската посока, която не се изчерпва с предизборна заявка и службогонство. Член съм на партията от десет години.

Когато станах заместник-председател на партията имах големи идеи и планове - за теми, политики, активности и какво ли не. Последвалият цикъл избори, преговори, избори, нестабилност, протести, скандали, обединения и сътресения обаче изместиха фокуса. Влязохме в режим на оцеляване и преодоляване на кризи. Визионерството и дългосрочното политическо проектиране останаха назад.

Днес, 4 години по-късно, убедено вярвам, че е крайно време за реформаторско мислене и работа в дългосрочен хоризонт, който надхвърля личните амбиции и краткосрочни удобства.

Аз съм от поколението, което израснахме в най-турболентните и несигурни времена (икономически, социално), но гледахме и се учихме от най-добрите. От тях усвоих умението да си преценявам силите, приноса и способностите - обективно, не пожелателно.

Председателят на ДСБ трябва да осъзнава всички рискове пред страната, пред политическата система и да е стъпил здраво на земята - със своя стил, визия и интелект, без агресия, реваншизъм и обещания за постове - в открит разговор и идеи за бъдещето. Един от кандидатите за поста е точно такъв.

Това е Радан Кънев и едва ли за някого е изненада, че подкрепям него.

Радан може да върне ДСБ на мястото, което заслужава на политическата карта и партията да не бъде в сянката, а да бъде равнопоставен коалиционен партньор.

Вярвам, че в събота няма да се отдадем на агресивна посредственост, егоцентризъм и преследване на краткосрочни политически постижения и назначения, а ще изберем автентичното лидерство, визионерство и адекватна мисъл за страната ни с хоризонт 2050 и отвъд.

Публикацията й може да четете и тук.

Миналата седмица създателят на "Демократи за силна България" Иван Костов присъства на представянето на програмата за управление на партията на един от кандидатите за поста. Тогава депутатът от ДСБ Йордан Иванов представи идеите си за развитието на партията. Присъствието на Костов на събитието се определя като знак за подкрепа за кандидатурата на Иванов, който е заместник на Атанас Атанасов.

Костов също така не бе забелязан в залата, в която в понеделник вечерта един от кандидатите - Радан Кънев, организира среща с актива. Евродепутатът представи визията си за бъдещето на партията в централата на "Кърниградска", а в залата не бе нито един от настоящото ръководство

Йордан Иванов, който е един от доверените на Атанасов кадри, има добра комуникация с коалиционните партньори. Той е юрист, с опит както в НС, така и в местната власт и бивш областен управител на Пловдив. В момента е шеф на парламентарната комисия по транспорт и съобщения. 39-годишният пловдивчанин вече има и специален сайт, а програмата му е озаглавена "Етап 4", с което прави препратка към председател номер 4 и "поколението, което е израснало с ценностите на ДСБ и е готово да ги защитава в новата политическа реалност". Една от идеите му е да създаде "ДСБ Лаборатория", която да разработва политики и решения по важни теми.

Той иска всяка година партията да определя по 5 национални приоритета, отношение по които да вземе не само партийното ръководство, но и външни експерти. Възнамерява да консултира стратегическите решения на "Демократична България" с местните структури на ДСБ преди окончателното становище на коалицията. Акцент ще са младите хора, дори предвижда фонд, с който да се подпомагат младежки проекти, обществени каузи, обучения и събития, организирани от млади членове на партията.

ДСБ си търсят лице, което да ги върне в центъра на политическите събития, което носи харизма и може да обнови партията след близо 9-те години лидерство на Атанас Атанасов. Освен това ДСБ искат да са сред основните алтернативни играчи срещу хегемонията на Румен Радев и неговата "Прогресивна България".

Новият председател ще трябва да преведе партията през предстоящия президентски вот наесен и местните избори догодина. Той обаче първо ще трябва да обедини формацията и да потуши разделението вътре в структурите на ДСБ, а след това няма да предизвиква и сътресения или идейни компромиси с коалиционните партньори.

Кандидатите за председател ще трябва да отговарят на няколко натежали въпроса на конгреса. Първо, как ще направят партията отново видима след обезличаването ѝ в рамките на "Демократична България". Второ, как да разширят структурите си, които в момента са силно ограничени и липсват тотално в повечето общини. И трето, как гледат на офертата на "Да, България" отпреди изборите за вливането им в една обща партия.

На 11 юли ДСБ се събират в София, за да чуят доклада на настоящия си лидер, да обсъдят бъдещите си планове и да обновят Изпълнителния съвет и своя т.нар. вътрешен съд - Национален вътрешен арбитраж. По план ДСБ трябваше да проведат конгреса си още през февруари, но поредната политическа буря - падането на кабинета "Желязков" и предсрочните парламентарни избори, отложиха ръководните рокади.

Фаворити за овакантения пост са евродепутатът Радан Кънев и един от настоящите зам.-председатели - депутатът Йордан Иванов. Третият кандидат за поста е роденият в Разград Васко Василев, който е един от основателите на движение "Диалог", дало старта на ДСБ.

За разлика от Иванов, Кънев вече обяви, че няма да води публична предизборна кампания, а само срещи с членове и симпатизанти на ДСБ.

Според Атанас Атанасов "на практика състезанието ще бъде между Радан Кънев и Йордан Иванов". Имаше и четвърти кандидат, който обаче се отказа от надпреварата - общинската съветничка в София Бонка Василева.