Емблематичният обект ще бъде адаптиран за хора с двигателни и зрителни затруднения

Община Шумен успешно кандидатства и получи одобрение за финансиране на проекта за осигуряване на изцяло достъпна и безопасна среда в Летния театър. Проектното предложение премина през прецизна оценка от експертната комисия към Агенцията за хората с увреждания, която на свое заседание разгледа общо 23 допуснати проекта от цялата страна. За реализацията на обекта на Община Шумен е отпусната целева субсидия в размер на 10 225,84 евро.

Финансирането се осигурява по Компонент 1 от Методиката на Агенцията за хората с увреждания за адаптиране на културни, исторически и спортни обекти. Благодарение на вече готовия и приложен работен проект строително-ремонтните дейности ще стартират в кратки срокове.

Основната цел на проекта е новоизграденият модерен санитарно-битов блок на Летния театър, който обслужва събития с капацитет до 900 посетители, да стане напълно самостоятелно използваем от хора с увреждания.

Одобреният работен проект предвижда изграждане на стоманена рампа за достъп, която ще преодолява денивелацията с изключително плавен и безопасен наклон от 1,8%, съобразен с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за универсален дизайн. По проекта са включени и тактилни пътеки за изграждането на безбариерна среда, които да гарантират сигурното и самостоятелно придвижване на хора със зрителни увреждания. Входовете, изходите и външните преходи на обекта ще бъдат преустроени, за да отговорят на нуждите на хората с намалена подвижност.

С успешното привличане на тези средства Община Шумен за пореден път доказва ангажимента си към социално отговорната политика. Модернизирането на Летния театър ще премахне физическите бариери пред културния живот в града и ще превърне пространството в споделено място за всички.