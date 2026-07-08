Сигнал за бомба получиха в община Добрич

Сигнал за поставено взривно устройство е получено на електронната поща в общината в град Добрич около 11,45 часа на 8 юли.

Служителите са били незабавно изведени. От служители на МВР са предприети действия по установения ред и са извършени проверки.

В 13 часа работата е възстановена, казаха от общината. Такъв сигнал е получен и в предприятието „Пластхим – Т" в Тервел. Обезопасени са районите на обектите преди проверките, не е установена реална заплаха, съобщават от полицията.

Преди два дни сигнали за бомба бяха получени и общината Добрич и Съдебната палата в град Добрич. Сигналът в съдилището е постъпил в 9.37 часа чрез имейл, изпратен по електронната поща на Окръжната прокуратура.

След щателна проверка на сградата, извършена от екипи на МВР и областно звено Охрана", взривно устройство и съмнителни вещи не са открити. Достъпът до сградата е възстановен след часове.

В 11:30 общината разпространи следното съобщение: „Около 11:00 часа на 6 юли – понеделник, в община град Добрич е получен сигнал във връзка с информация, подадена на телефон 112 от частно лице, за получен имейл за поставени взривни устройства в сградата на община Добрич. В изпълнение на стандартните процедури за сигурност сградата беше евакуирана до 13 часа, за да бъде извършен необходимият оглед от компетентните органи. След приключване на проверката администрацията ще продължи работата си с граждани."