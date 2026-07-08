Обновиха паметник на горски стражар, загинал при преследване на бракониери

По повод 15-годишнината на Югозападното държавно предприятие, служители почистиха и облагородиха паметника на горския стражар Мирчо Текерски.

През 1945 година, едва 32-годишен, Мирчо Текерски загива при преследване на бракониери. Неговата саможертва остава пример за смелост и професионализъм при опазване на българската гора.

С инициативата служителите на ЮЗДП отдадоха почит към паметта му, както и към всички свои колеги, изпълнявали самоотвержено служебния си дълг.

В годината, в която предприятието отбелязва своята 15-а годишнина, подобни инициативи са израз на уважение към историята, традициите и приемствеността в българското горско дело.

"Днес отбелязваме тази годишнина в период, когато горският сектор е изправен пред сериозни предизвикателства. Предизвикателствата са много, а обществените очаквания към нас – все по-големи. Именно в такива моменти най-ясно личат силата на професията, отговорността към обществото и устойчивостта на хората, избрали да служат на българската гора.

Изказвам своята искрена признателност към всички лесовъди, работили и работещи в ЮЗДП и неговите териториални поделения. Благодаря на всеки, който през тези петнадесет години е оставил частица от себе си в историята на Югозападното държавно предприятие", поздрави директорът на ЮЗДП инж. Благой Милев колегите си по повод празника.