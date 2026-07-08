Спират колите към хижа "Вихрен"

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Община Банско въведе ограничения за автомобили във връзка с увеличения туристически поток през летния сезон в посока към хижа "Вихрен". От 10 юли до 15 септември 2026 г. дсеки ден от 08:00 до 16:00 ч. е в сила временна забрана за движение и паркиране на моторни превозни средства по пътя от местност „Шилигарника" (първи паркинг) до хижа „Вихрен".

Ограниченията не се прилагат за автомобили със специален режим на движение, МВР, Спешна помощ, пожарна, общински и аварийни автомобили, Дирекция „Национален парк Пирин", Планинска спасителна служба, автобусната линия Банско – хижа „Вихрен", лицензирани таксиметрови автомобили с разрешително от Община Банско и превозни средства, обслужващи инфраструктурата.

Лицата, извършващи търговска дейност в района, ще бъдат допускани за товаро-разтоварни дейности след издаване на пропуск от Община Банско.

Мерките се въвеждат с цел намаляване на задръстванията, осигуряване безопасността на туристите и безпрепятствен достъп на специализираните автомобили при необходимост.