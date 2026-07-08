Полицейската дирекция в Монтана - с 6 нови високотехнологични патрула на пътя

В рамките на мащабна модернизация, ОДМВР – Монтана получава 6 нови високотехнологично оборудвани патрулни автомобили.

Новите патрулни единици включват 3 броя високопроходими Plug-in хибридни автомобила „Volvo XC60" и 3 броя автомобила „Skoda Kodiaq".

Техниката е разпределена за нуждите на охранителна полиция, териториалното обслужване и за осъществяване на строг контрол по Закона за движението по пътищата. Автомобилите ще оперират на територията на областната дирекция, както и в Районните управления в Монтана, Лом и Вършец.

Те са част от общо 204 превозни средства (154 от марката Skoda и 50 от марката Volvo), предоставени на областните дирекции в страната. На официална церемония днес в София ключовете бяха връчени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Новата техника за региона е осигурена по две линии - по договор, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост и по втория етап на договор, финансиран със средства от Фонда за безопасност на движението.

На официална церемония в София министър Демерджиев подчерта, че тези автомобили имат за цел повече сигурност по пътищата и засилване на борбата с пътния травматизъм в областта, както и осигуряване на по-сериозно полицейско присъствие в малките населени места и села в региона, за да се гарантира спокойствието на жителите.