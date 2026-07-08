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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23190502 www.24chasa.bg

Съдът не върна на работа директора на строителния надзор във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

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Александър Драгнев

Административният съд във Варна отказа да спре действието на заповедта, с която директорът на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" (УСКОР) в Община Варна Александър Драгнев беше временно отстранен от длъжност.

Магистратите оставиха без уважение искането му да бъде преустановено предварителното изпълнение на заповедта, което означава, че той няма да може да се върне на работа, докато делото продължава.

В мотивите си съдът обяснява, че Законът за държавния служител предвижда подобни заповеди да се изпълняват незабавно, дори когато са обжалвани. Самото подаване на жалба не е достатъчно, за да спре действието им.

Изключение е възможно само ако служителят успее да докаже нови обстоятелства и че изпълнението на заповедта ще му причини значителни или трудно поправими вреди. Според съда в конкретния случай такива доказателства не са представени.

Така временното отстраняване на директора на УСКОР остава в сила до окончателното решаване на спора.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седемдневен срок от уведомяването на страните.

Александър Драгнев

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