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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23190598 www.24chasa.bg

Евакуираха хора заради пожар край Околовръстния път на Стара Загора

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В гасенето участват няколко екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението". Снимка: Архив

Пожар избухна северно от жилищния квартал „Самара 3" и монумента „Самарско знаме" в Стара Загора. Огънят е обхванал бивша черешова градина. Горят още сухи треви и храсти до Околовръстния път на града.

В района има задимяване, а на място вече работят шест екипа на пожарната. Наличието на вятър допълнително усложнява обстановката и създава предпоставки за разгарянето на огъня.

Превантивно са евакуирани хора от хале, което се намира в непосредствена близост до пламъците. Основният стремеж на огнеборците към момента е да не се допусне разпространение на пожара към обектите в съседство. Няма пряка опасност за жителите на града, както и за преминаващите по Околовръстния път, съобщава NOVA. 

Вчера пожар пламна в Регионалното депо за отпадъци край село Ракитница край Стара Загора. 

Сигналът е подаден в 16:40 часа. Огънят засегна голяма площ. В гасенето на пламъците се включиха три екипа на пожарната. Бяха ангажирани и водоноски на Община Стара Загора и специализирана техника на депото. Няма пострадали при пожара. Няма данни и за опасност за близките села. 

От регионалната екоинспекция разположиха мобилна апаратура, за да следи в реално време показателите на въздуха и да се установи има ли риск за хората в района.

В гасенето участват няколко екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението".

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