Евакуираха хора заради пожар край Околовръстния път на Стара Загора

Пожар избухна северно от жилищния квартал „Самара 3" и монумента „Самарско знаме" в Стара Загора. Огънят е обхванал бивша черешова градина. Горят още сухи треви и храсти до Околовръстния път на града.

В района има задимяване, а на място вече работят шест екипа на пожарната. Наличието на вятър допълнително усложнява обстановката и създава предпоставки за разгарянето на огъня.

Превантивно са евакуирани хора от хале, което се намира в непосредствена близост до пламъците. Основният стремеж на огнеборците към момента е да не се допусне разпространение на пожара към обектите в съседство. Няма пряка опасност за жителите на града, както и за преминаващите по Околовръстния път, съобщава NOVA.

Вчера пожар пламна в Регионалното депо за отпадъци край село Ракитница край Стара Загора.

Сигналът е подаден в 16:40 часа. Огънят засегна голяма площ. В гасенето на пламъците се включиха три екипа на пожарната. Бяха ангажирани и водоноски на Община Стара Загора и специализирана техника на депото. Няма пострадали при пожара. Няма данни и за опасност за близките села.

От регионалната екоинспекция разположиха мобилна апаратура, за да следи в реално време показателите на въздуха и да се установи има ли риск за хората в района.