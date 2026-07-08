Прокуратурата разследва смъртта на бебето, починало в спешното отделение в Карлово

Пловдивската окръжна прокуратура образува досъдебно производство за бебето, което почина тази сутрин в спешното отделение на карловската болница. Както съобщихме, родителите завели 2–месечното пеленаче, лекар го прегледал и си тръгнали към ромската махала, където живеят. Малко по–късно отново го занесли в Спешното, където констатирали смъртта. Според медици майката и бащата отказали бебето да бъде настанено в болницата. Родители пък твърдят, че лекари не са приели за лечение пеленачето, което дишало трудно.

"Извършен е оглед, назначена е съдебномедицинска експертиза за установяване на причината за смъртта на детето, разпитани са свидетели, иззета е медицинска документация", посочват от Окръжната прокуратура в Пловдив.

Разследването ще се проведе в законоустановения срок.