Изпечен крадец задигна злато, пари и оръжие от богаташка къща край Пловдив

Извършител е 46-годишен пловдивчанин с присъди, спипан е с колата му в столицата

Извършител на крупна кражба от богаташка къща в пловдивското село Белащица е заловен, след като отмъкнал голямо количество златни накити, колекция от позлатени монети, боен пистолет с боеприпаси, луксозни ръчни часовници и пари в евро и щатски долари, съобщи МВР.

Обирът е извършен около 2–3 юли след разбиване на входна врата и две каси, в които се съхранявали част от задигнатите вещи. По това време собственикът бил в чужбина. След завръщането видял липсата и подал сигнал.

Незабавно към адреса била насочена оперативна група с участие и на служители от отделите „Разследване" и „Криминална полиция" и сектор „Базова научно-техническа лаборатория". В рамките на образуваното досъдебно производство последвали професионални действия на криминалистите, които били осъществени в тясна координация и сътрудничество с екипи на Главна дирекция „Национална полиция". При първоначалния оглед на местопроизшествието полицаите се натъкнали на опит за заличаване на следите чрез третиране с препарати и пяна от пожарогасители. Въпреки това били иззети качествени веществени доказателства, които насочили разследващите към автора на обира – 46-годишен пловдивчанин, с предишни регистрации в полицията и осъждан.

Часове по-късно, при проведени оперативно-издирвателни действия е установено местонахождението на автомобила на заподозрения - паркиран в подземен паркинг на търговски комплекс в столицата. Действията по задържането на мъжа са били внимателно планирани и прецизно изпълнени от служители на сектор „Престъпления против собствеността" в ГДНП, като целта е била той да не употреби откраднатото бойно оръжие. В хода на процесуалните и следствени действия от него и колата му е иззета откраднатата чужда собственост. Допълнително, при претърсване в автомобила на задържания са намерени 26 пакетчета със съмнително съдържание. С експертна справка е установено, че става дума за три вида високорискови вещества – близо 2 грама фентанил, 0,160 грама метамфетамин и кокаин.

След доклад на материалите на наблюдаващия делото прокурор на мъжа е повдигнато обвинение, срокът му на задържане е удължен до 72 часа.