Младите таланти от „Калагия" представиха достойно Русе на Летните културни празници в Приморско

Децата и младежите от Сдружение „Спортен клуб „Калагия" – Клуб по ушу и тайчи към Общинския младежки дом и Ученическата спортна школа в Русе представиха града с впечатляващ концерт-спектакъл по време на Летните културни празници в Приморско. Изявата стана възможна, след като участниците в спортния летен лагер получиха покана от Община Приморско да се включат в празничната програма на града, съобщиха от общината.

Mладите русенци трябваше само за няколко дни да подготвят цялостен сценичен спектакъл, който да съчетае демонстрации по ушу и тайчи, пантомима и театрални елементи. Благодарение на своя талант, дисциплина и отдаденост, както и на отличната екипна работа, те създадоха въздействащо представление, превърнало се в един от акцентите в програмата на Летните културни празници.

Публиката посрещна изпълненията с продължителни аплодисменти и висока оценка, a спектакълът се превърна в своеобразен поздрав от Русе към жителите и гостите на Приморско.

Ръководството на „Калагия" изразява своята искрена благодарност към морската община за отправената покана, топлото гостоприемство, уважението и високата оценка за представянето на русенските участници.