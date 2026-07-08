Светослав Малинов подкрепи Йордан Иванов за шеф на ДСБ

Светослав Малинов от "Демократи за силна България" подкрепи депутатът Йордан Иванов за председател на партията. Това стана ясно от видео, което Иванов публикува във фейсбук.

Трима ще са кандидатите за лидер на Демократи за силна България (ДСБ) - Радан Кънев, Йордан Иванов и Васко Василев. Изборът ще е на 11 юли на конгреса на партията.

"В рамките на последния месец направихме прозрачна европейска кампания, изградихме визия "Етап 4 Демократи за силна България". Направихме програма за България и я представихме пред структурите на партията. Всичко това в бъдеще не може да се реализира без големите авторитети на Демократи за силна България", заяви той във видеото.

"Част от тях е господин Малинов. За мен е чест да стоя днес до него", каза още той.

"И за мен е чест", зави Малинов и добави, че познава Иванов от вече 15 години. "Познавам Йордан от вече петнадесет години. Помня как започна присъствието ми в "Демократи за силна България". И през последния месец, когато наблюдавах неговата кампания, съм изключително впечатлен", зави той.

"Има екип, има идеи, има програма, но най-вече той обича да работи с хора и умее да работи с хора. ДСБ има в момента нужда от такава промяна", каза още Малинов.

"Убеден, че ние ще си върнем основните позиции, които имахме и в идеите, и в политическото действие, ако човек като Йордан Иванов оглави ДСБ. Категорично го подкрепям", добави той

"И не само това. Искам и да му помагам оттук нататък в каквото поиска, колкото поиска. Пожелавам му успех, защото това ще бъде успех за ДСБ след трудните години, които минахме, но съм сигурен, че всичко най-лошо вече е зад гърба ни", зави още Малинов.

Иванов благодари на Малинов и заяви, че думите му са освен чест и отговорност за него. "Ще разчитам на Вашата подкрепа. Благодаря ви", завърши той.

По-рано заместничката на лидера на ДСБ Атанас Атанасов Кристина Петкова подкрепи Радан Кънев за лидер на ДСБ. Това стана ясно от нейна публикация във фейсбук. Кънев вече е бил начело на ДСБ от 2013 г. до 2017 г. Негова бе първата публична кандидатура за поста. Той я обяви във фейсбук на 29 май. На 31 май пък пловдивската структура номинира Йордан Иванов, а неофициално се чакаше столичната организация да издигне Бонка Василева.

Дни по-късно на Изпълнителен съвет на партията във Варна Атанас Атанасов предложил Кънев да не играе за лидер, а заедно да посочат единна кандидатура. Мотивите му били, че двамата вече са политически амортизирани и партията има нужда от ново лице.

Радан може да върне ДСБ на мястото, което заслужава на политическата карта и партията да не бъде в сянката, а да бъде равнопоставен коалиционен партньор, написа Петкова.

Миналата седмица създателят на "Демократи за силна България" Иван Костов присъства на представянето на програмата за управление на партията на един от кандидатите за поста. Тогава депутатът от ДСБ Йордан Иванов представи идеите си за развитието на партията. Присъствието на Костов на събитието се определя като знак за подкрепа за кандидатурата на Иванов, който е заместник на Костов също така не бе забелязан в залата, в която в понеделник вечерта един от кандидатите - Радан Кънев, организира среща с актива. Евродепутатът представи визията си за бъдещето на партията в централата на "Кърниградска", а в залата не бе нито един от настоящото ръководство Йордан Иванов, който е един от доверените на Атанасов кадри, има добра комуникация с коалиционните партньори. Той е юрист, с опит както в НС, така и в местната власт и бивш областен управител на Пловдив. В момента е шеф на парламентарната комисия по транспорт и съобщения. 39-годишният пловдивчанин вече има и специален сайт, а програмата му е озаглавена "Етап 4", с което прави препратка към председател номер 4 и "поколението, което е израснало с ценностите на ДСБ и е готово да ги защитава в новата политическа реалност". Една от идеите му е да създаде "ДСБ Лаборатория", която да разработва политики и решения по важни теми.

Той иска всяка година партията да определя по 5 национални приоритета, отношение по които да вземе не само партийното ръководство, но и външни експерти. Възнамерява да консултира стратегическите решения на "Демократична България" с местните структури на ДСБ преди окончателното становище на коалицията. Акцент ще са младите хора, дори предвижда фонд, с който да се подпомагат младежки проекти, обществени каузи, обучения и събития, организирани от млади членове на партията.

ДСБ си търсят лице, което да ги върне в центъра на политическите събития, което носи харизма и може да обнови партията след близо 9-те години лидерство на Атанас Атанасов. Освен това ДСБ искат да са сред основните алтернативни играчи срещу хегемонията на Румен Радев и неговата "Прогресивна България".

Новият председател ще трябва да преведе партията през предстоящия президентски вот наесен и местните избори догодина. Той обаче първо ще трябва да обедини формацията и да потуши разделението вътре в структурите на ДСБ, а след това няма да предизвиква и сътресения или идейни компромиси с коалиционните партньори.

Кандидатите за председател ще трябва да отговарят на няколко натежали въпроса на конгреса. Първо, как ще направят партията отново видима след обезличаването й в рамките на "Демократична България". Второ, как да разширят структурите си, които в момента са силно ограничени и липсват тотално в повечето общини. И трето, как гледат на офертата на "Да, България" отпреди изборите за вливането им в една обща партия.

На 11 юли ДСБ се събират в София, за да чуят доклада на настоящия си лидер, да обсъдят бъдещите си планове и да обновят Изпълнителния съвет и своя т.нар. вътрешен съд - Национален вътрешен арбитраж. По план ДСБ трябваше да проведат конгреса си още през февруари, но поредната политическа буря - падането на кабинета "Желязков" и предсрочните парламентарни избори, отложиха ръководните рокади.

Фаворити за овакантения пост са евродепутатът Радан Кънев и един от настоящите зам.-председатели - депутатът Йордан Иванов. Третият кандидат за поста е роденият в Разград Васко Василев, който е един от основателите на движение "Диалог", дало старта на ДСБ.

За разлика от Иванов, Кънев вече обяви, че няма да води публична предизборна кампания, а само срещи с членове и симпатизанти на ДСБ. Според Атанас Атанасов "на практика състезанието ще бъде между Радан Кънев и Йордан Иванов". Имаше и четвърти кандидат, който обаче се отказа от надпреварата - общинската съветничка в София Бонка Василева.