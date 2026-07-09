Следят строежите в Пловдив дали цапат още от първата копка

Изискват от фирмите да имат мивки за почистването на ходовата част на колите, иначе разнасят кал

Проблем са обаче черните пътища в новите квартали - там вдигането на прах е неизбежно

Общинският инспекторат в Пловдив вече дебне дали строежите замърсяват пътните настилки и въздуха буквално от първата им копка. В това звено към градската управа, призвано да следи за спазване на местната нормативна уредба,

най-много са сигналите от гражданите за нарушения по строителните площадки

Затова в края на април беше променена Наредбата за опазването на околната среда и на фирмите и беше забранено да работят, ако нямат своеобразни мивки за почистването на ходовата част на автомобилите, за да не разнасят кал по улици и булеварди.

"Преди бяхме с вързани ръце и нямаше на каква база да глобяваме. Но сега вече следим за спазване на изискването гумите и шаситата да се мият от деня на откриването на строителната площадка. И вече на някои обекти имаме професионално изградени системи за измиване. На фирмите, които нямат, даваме предписания и едномесечен срок да започнат да мият. Ако не се съобразят, съставяме актове.

Глобяваме и за камиони, които извозват земни маси без мрежи и платнища, защото така се вдига много прах. Работим усилено и

само за първите 4 месеца на тази година имаме издадени 64 акта,

а за цялата 2025-а те са 76", обяснява пред "24 часа" шефката на отдела по екология към инспектората Таня Караджова.

Санкциите за нарушения по строежите варират от равностойността в евро на 500 до 1000 лв. за граждани и от 2000 до 20 хил. лв. за фирми. Но според шефа на инспектората Пламен Спасов за строителите са важни не толкова санкциите – цените на жилищните и бизнесплощите в Пловдив са много високи и е ясно, че фирмите могат да ги платят, но за тях е важно да нямат актове, защото след време ще поискат разрешение за вдигането на друга сграда на ново място от общината.

Най-големият проблем е бурното строителство в зони, в които няма изградени улици и се налага техниката да минава по черни пътища. Такъв е примерът с нови сгради по бул. "Пещерско шосе" и до ул. "Рая", където никне цял нов квартал.

"Ясно е, че и да имат системи за измиване на самата строителна площадка, докато стигнат до ул. "Рая" по черен път, камионите пак ще се накалят или напрашат и ще замърсят платното", казва Пламен Спасов. Шефът на Инспектората в Пловдив Пламен Спасов СНИМКА: ВАНЯ ДРАГАНОВА

Този проблем ще се реши с проектиране и изграждане на улици в новите квартали

Замърсяванията от строежите са само малка част от нарушенията, за които следи инспекторатът. Масова практика в Пловдив е например да се изхвърлят стари мебели и фаянс до контейнерите за смет, макар че общинското предприятие "Чистота" предлага безплатно извозване на такива отпадъци – човек си поръчва бус по телефона и всичко, което се иска от него, е да натовари ненужната вече покъщнина в превозното средство.

"Продължават да хвърлят до съдовете за смет и ги хващаме трудно, защото обичайно това се случва нощем. И на сутринта виждаш матрак до контейнерите. Но дори и да хванем човека на място, обикновено той не си носи личната карта - кой ходи да изхвърля боклук с документ за самоличност", описва трудностите Таня Караджова. Случва се хора да кастрят клони от дървета и да ги зарязват в зелените площи. СНИМКА: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Немалко са и случаите на неразрешено окастряне или направо рязане на дървета, което е не само посегателство върху зелената система на града, а и източник на нови отпадъци – хората оставят отсечените клони направо в градинката или на тротоара.

"Следим и за обекти, които функционират без разрешение за удължено работно време

При това става дума не само за заведения, които не затварят в 23 ч. Имаше и големи търговски вериги, които отварят в 7 сутринта, но подготвителната работа започва още в 6. Научихме ги, че трябва да си извадят нужните разрешителни", каза още Пламен Спасов.

По този параграф глоби отнасят и немалко баничарници – те започват да месят закуските още в 4-5 сутринта, но ако са под жилищни сгради, трябва да имат разрешение за работа преди 7 ч. Така наскоро фирма, стопанисваща обект за тестени изделия, отнесе глоба от 5000 лв., потвърдена от Административния съд в Пловдив.

Актове се съставят и за ползване на общинска територия, без да е заплатено т. нар. тротоарно право.

"Заведенията вече по-рядко си позволяват това, но масичка с няколко стола има пред всеки салон за красота. Така е в целия град, но в квартали с тесни улици като "Капана" това е истински проблем - няма откъде да се мине", обяснява Пламен Спасов. И допълва, че сред ангажиментите на служителите му е да следят и за добрите нрави – наскоро са глобили проститутка на пътен възел "Скобелева майка".

Служебната кола не била брандирана, жената махнала, инспекторът спрял и й

съставил акт

Честа практика е камиони да превозват земни маси без платнища. СНИМКА: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Най-куриозният случай в историята на инспектората в Пловдив е отпреди 15-ина години, когато друга жрица на любовта се сдоби едновременно с 2 глоби – докато обслужвала клиента, чоплела слънчоглед и плюела на земята.

Наскоро такива нарушения не са засичани, а и Пламен Спасов признава, че някои текстове в местните наредби не се прилагат – например е забранено пиенето на алкохол по парковете, но скоро санкции за това не са налагани.

"Имаме работа за цял Китай, например строителните обекти в Пловдив са 400, а ги контролираме с 5 екипа по двама души. Така че се налага да степенуваме нарушаването на правилата по важност", обобщава той.