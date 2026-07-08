Разбиха нелегално казино в центъра на Бургас, 11 са арестувани

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11 мъже на различна възраст са задържани в нелегално казино в центъра на Бургас, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Цветелина Рандева.

Акцията е проведена от служители на "Икономическа полиция" малко преди полунощ на 7 юли. В нелегалното казино са намерени и иззети множество чипове за игра с различен номинал, карти за игра и специална маса, обособена покер-игра.

Открита е сума в размер над 10 000 евро. Установени са и организаторите на нерегламентираната игрална зала. Откритите в "домашното казино" мъже са задържани за срок до 24 часа, а вещите, документиращи престъпната дейност на лицата, са иззети по надлежния ред, уточниха от полицията.

Всички последващи действия по документирането на извършеното престъпление се осъществяват в процесуалната фаза по наблюдението и ръководството на Бургаска Районна прокуратура. По случая е образувано досъдебно производство.