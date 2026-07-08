Пуснаха 8300 пъстърви в язовира на Доган и изравнител „Тешел“

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Общо 8300 млади пъстърви бяха пуснати във водите на язовир „Цанков камък" и изравнител „Тешел". Зад инициативата стоят ловно-рибарската общност и държавните институции.

Средствата за закупуването на зарибителния материал са осигурени от Ловно-рибарското дружество в Девин и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури чрез целеви средства, формирани от 5% отчисления от стойността на продадените риболовни билети.

Организаторите на зарибяването призовават да се даде шанс на малките рибки да пораснат и да създадат следващите поколения, както и да се спазват законовите изисквания за минимален размер на улова и допустимите количества.

Това е поредното зарибяване на язовир „Цанков камък", известен и като язовира на Ахмед Доган. Почетният председател на АПС, а преди това и на ДПС, Ахмед Доган получи хонорар от 1,5 млн. лв. от един от изпълнителите на проекта.

Язовирът, който е част от каскада „Доспат – Въча" на НЕК, заедно с водноелектрическата централа и обходния път, първоначално беше планиран да струва 220 млн. евро, но в крайна сметка цената му за данъкоплатците достигна почти половин милиард евро.