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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23190860 www.24chasa.bg

Пуснаха 8300 пъстърви в язовира на Доган и изравнител „Тешел“

Валентин Хаджиев

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8 300 пъстърви са пуснати във водите на яз. "Цанков камък" и изравнител "Тешел"

Общо 8300 млади пъстърви бяха пуснати във водите на язовир „Цанков камък" и изравнител „Тешел". Зад инициативата стоят ловно-рибарската общност и държавните институции.

Средствата за закупуването на зарибителния материал са осигурени от Ловно-рибарското дружество в Девин и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури чрез целеви средства, формирани от 5% отчисления от стойността на продадените риболовни билети.

Организаторите на зарибяването призовават да се даде шанс на малките рибки да пораснат и да създадат следващите поколения, както и да се спазват законовите изисквания за минимален размер на улова и допустимите количества.

Това е поредното зарибяване на язовир „Цанков камък", известен и като язовира на Ахмед Доган. Почетният председател на АПС, а преди това и на ДПС, Ахмед Доган получи хонорар от 1,5 млн. лв. от един от изпълнителите на проекта.

Язовирът, който е част от каскада „Доспат – Въча" на НЕК, заедно с водноелектрическата централа и обходния път, първоначално беше планиран да струва 220 млн. евро, но в крайна сметка цената му за данъкоплатците достигна почти половин милиард евро.

8 300 пъстърви са пуснати във водите на яз. "Цанков камък" и изравнител "Тешел"
8 300 пъстърви са пуснати във водите на яз. "Цанков камък" и изравнител "Тешел"
8 300 пъстърви са пуснати във водите на яз. "Цанков камък" и изравнител "Тешел"

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