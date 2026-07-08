Наши и немски полицаи задържаха 75-годишен германец край Карнобат, дирен за педофилия

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75-годишен германец е задържан днес в карнобатското село Искра при спецакция на служители на сектор „Издирване" при ГДНП (FAST България) и техни колеги от ОД МВР Бургас.

Мъжът е издирван по разследване срещу организирана престъпна група, занимаваща се със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, съобщиха от полицията.

Операцията е реализирана след проведени оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваното лице се укрива на територията на страната, в района на с. Искра.

В акцията са участвали и германски полицейски служители, ангажирани с разследването на престъпната група в Германия.

Благодарение на отличната координация между правоохранителните органи на двете държави действията на екипите на FAST България и FAST Германия бяха синхронизирани, като едновременно бяха задържани общо четирима предполагаеми участници в организираната престъпна група, уточни говорителя на полицията Цветелина Рандева.

След задържането германският гражданин е отведен в ОДМВР – Бургас, където се извършват последващите действия по процедурата за предаване съгласно Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.