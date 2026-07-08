ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Комисията по здравеопазване прие проектобюджета на...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23190952 www.24chasa.bg

Наши и немски полицаи задържаха 75-годишен германец край Карнобат, дирен за педофилия

Тони Щилиянова

[email protected]

2936
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Спецполицаи отвеждат издирвания германец.

75-годишен германец е задържан днес в карнобатското село Искра при спецакция на служители на сектор „Издирване" при ГДНП (FAST България) и техни колеги от  ОД МВР Бургас.

Мъжът е издирван по разследване срещу организирана престъпна група, занимаваща се със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, съобщиха от полицията.

Операцията е реализирана след проведени оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваното лице се укрива на територията на страната, в района на с. Искра.

В акцията са участвали и германски полицейски служители, ангажирани с разследването на престъпната група в Германия.

Благодарение на отличната координация между правоохранителните органи на двете държави действията на екипите на FAST България и FAST Германия бяха синхронизирани, като едновременно бяха задържани общо четирима предполагаеми участници в организираната престъпна група, уточни говорителя на полицията Цветелина Рандева.

След задържането германският гражданин е отведен в ОДМВР – Бургас, където се извършват последващите действия по процедурата за предаване съгласно Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Спецполицаи отвеждат издирвания германец.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026