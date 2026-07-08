Военен самолет откара още едно дете за лечение в Германия

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Екипаж от 16-а авиационна база от състава на Военновъздушните сили (ВВС) изпълни поредна задача за осигуряване на въздушен транспорт на пациент, съпровождащ медицински екип и придружител с военнотранспортен самолет C-27J "Спартан".

Самолетът е излетял от летище „Васил Левски" – София в 10.00 часа и извършил полет до летище Баден-Баден, Федерална република Германия, където на пациента ще бъде оказано последващо лечение. Самолетът се завърна в България в 17.21 часа, съобщават от министерство на отбраната.

Екипажът на самолета бил в следния състав: командир – капитан Дичко Узунов, втори пилот – старши лейтенант Александър Недялков, борден инженер –старши лейтенант Камен Димитров и медицинска сестра – старшина Мария Борисова от ВМА.

Задачата е изпълнена по искане от Министерството на здравеопазването при спазване на всички изисквания за безопасност на полетите и медицинско осигуряване.

Летателният и инженерно-техническият състав изпълни задачата си успешно и в график. Военновъздушните сили остават в готовност да изпълняват мисии в подкрепа на българските граждани.

Вчера екипаж на 16-а авиационна база към Военновъздушните сили извърши успешно въздушен транспорт на дете за лечение в Германия. Детето, заедно с медицински екип и придружители, са превозени с военнотранспортен самолет C-27J "Спартан" от София до летище Щутгарт.

Самолетът е излетял от летище „Васил Левски" – София в 10:22 часа и кацнал в Германия, където детето е предадено за последващо лечение. Екипажът се е завърнал обратно в България в 17:21 часа.

Командир на полета е майор Евгени Златанов, а втори пилот – капитан Борис Тодоров. В състава на екипажа били още бордните инженери капитан Митко Пергов и старши лейтенант Камен Димитров, както и медицинската сестра от ВМА старшина Мария Борисова.

Мисията е изпълнена по искане на Министерството на здравеопазването при спазване на всички изисквания за безопасност и медицинско осигуряване.

От ВВС посочват, че подобни задачи са част от способностите им за оказване на помощ на населението и осигуряване на въздушен транспорт при необходимост. Самолетите C-27J "Спартан" се използват за медицинска евакуация, хуманитарни мисии и други задачи в обществен интерес както в страната, така и зад граница.