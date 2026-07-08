Илияна Йотова поздрави първата жена ректор на Софийския университет проф. Елиза Стефанова

Президентът Илияна Йотова поздрави проф. Елиза Стефанова за избирането й като ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски", съобщиха от прессекреатариата на президентството. Вчера Стефанова стана първата жена ректор на университета.

Убедена съм, че с Вашия международен авторитет и визия за развитието на висшето образование ще се утвърждава авторитетът на Алма матер като водещ национален и европейски научен център. Това заявява държавният глава Илияна Йотова в поздравителен адрес до проф. Елиза Стефанова по повод избирането й за ректор на най-старото висше училище в България – Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Президентът определя избора на проф. Стефанова като високо признание за нейния дългогодишен професионален и академичен път, за последователната й работа като преподавател, учен, изследовател и университетски ръководител.

Особено символично е, че сте първата жена, избрана за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски" в неговата почти 138-годишна история. Това е важен знак за развитието на българската академична среда, заявява Илияна Йотова. Тя подчертава, че този избор е ярко доказателство за възможностите, които се откриват пред жените в науката, образованието и лидерството.

Вчера със 185 гласа проф. Елиза Стефанова бе избрана за първата жена ректор на Софийския университет. На балотажа втори остана проф. Георги Райновски, декан на Физическия факултет. Той получи 135 гласа от членовете на Общото събрание.

От състезанието отпаднаха също проф. Мадлен Данова, която беше допусната днес от Общото събрание. Преди месец комисията по предложенията я отхвърли, защото при завършване на мандата през 2027 г., ще навърши 65 години. Отпадна също проф. Милен Замфиров, който е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

До избора на нов ректор на Алма матер се стигна, след като проф. Вълчев бе избран за министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев.