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Ангел Найденов: Военната ни промишленност не отговаря напълно на нуждите на Европа

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Ангел Найденов. Снимка ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Не ни дотига още съвместимостта по отношение на производството и потребностите на европейския пазар. До 2020 г. 50% от разходите ни за отбрана трябва да се влагат в европейски продукти, след това този процент ще се вдигне. Имаме възможности и потребността да намерим своята ниша, интегрирайки се в общата индустриална база на Европа. Това обясни в ефира на БНТ бившият военен министър Ангел Найденов.

Този форум, за разлика от предишните, в които повече се акцентираше на определяне на цели и стратегии, сега беше за резултати и анализ на вече взетите решения като например разходите за отбрана, обясни Найденов за срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли в Турция, където е премиерът Румен Радев. Найденов даде пример, че е била представена статистика, че комбинираните разходи за отбрана са вече 4% при цел 5% от БВП на държавите членки. Обясни, че 5% за отбрана не значат пари директно за оръжия, а също и за инфраструктура и свързаност.

Усилията на Европа в Турция са били да не се влошават отношенията със САЩ, смята Найденов, и са били успешни. Препотвърдиха единството и солидарността, като Европа и Канада ще поемат по-голяма отговорност за отбраната на алианса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ангел Найденов. Снимка ЙОРДАН СИМЕОНОВ

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