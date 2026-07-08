След връщането на машините – и пълна ревизия на изборните правила, но за кметския вот догодина (Обзор)

Правната комисия задвижи промените, само ГЕРБ искат хартиена бюлетина

Социалните мрежи вече ще са като медиите, за да подлежат на контрол за социологията в изборния ден

Само с машини ще се гласува в секциите с над 300 избиратели на президентските избори наесен. Подкрепа на предложението на “Прогресивна България” за промяна в Изборния кодекс дадоха повечето партии. Само ГЕРБ настояха да се запазят и хартиените бюлетини.

Така по-малко от половин година след последните изменения в Изборния кодекс неговата корекция отново е на дневен ред. Внесени са 6 законопроекта. Но на заседанието на правната комисия в сряда стана ясно, че тези промени са частични, а след вота за държавен глава и преди местния догодина се очаква пълна ревизия на изборните правила.

В момента правим преглед на основните текстове, по които имаше констатирани проблеми, за да гарантираме, че ще ги отстраним до президентските избори. Веднага след тях отваряме отново кодекса и вече по същество разглеждаме всички други хипотези. Това обясни шефката на правната комисия Янка Тянкова от ПБ. Стана ясно, че тогава ще се мисли за проблемите в секционните комисии и РИК, за идеята за сканиране на бюлетините и т.н.

Тянкова обясни и защо машинният вот се връща като задължителен в секциите с над 300 избиратели. Последните година-две сме свидетели на големи проблеми с гласуването с хартиени бюлетини, на сложни ситуации, заради които се наложи Конституционният съд частично да касира изборите. Всичко това са аргументи в полза на реабилитиране на машинното гласуване, каза тя. На обвиненията, че наличните машини са компрометирани, Тянкова обясни, че се предвижда контролни разписки да удостоверяват вота, а броенето им ще се съпоставя с машинния резултат. Това е най-надеждната гаранция, че няма да има манипулиране, подчерта тя. Ще се засили контролът по предварителната проверка на качеството и софтуера на машините, като се включи и МВР. “Промяната” и ДБ настояват район “Чужбина” да остане в кодекса и най-сетне да заработи. Снимка: Велислав Николов

Не предлагаме нови промени, а искаме да върнем положението като през лятото на 2022 г., когато се показаха всички предимства на машинния вот, обясни Димитър Петров от ПБ. И припомни, че премиерът Румен Радев в качеството си на президент бил за машинно гласуване.

Социалните мрежи като фейсбук ще се приравнят на медийните услуги, за да подлежат на контрол, тъй като там често се появява информация за текущите социологически проучвания, което се смята, че влияе на изборния резултат, обясни Тянкова.

Вероятно ще отпадне и таванът от 20 изборни секции в държавите извън ЕС.