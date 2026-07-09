Иван Шишиев: В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед (подкаст)

Понякога войната показва повече човечност от една привидно спокойна улица. „В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед", казва Иван Шишиев в новия епизод на „Неперфектните с Мила".

Това изречение можеше да бъде просто силна реплика. Но при Шишиев то идва от човек, който не гледа градовете туристически. Той ги дебне. Катерил се е по почти всяка висока сграда в София, за да я види оттам, откъдето повечето хора дори не си представят, че може да се гледа.

Роден в малко градче до гръцката граница, учил теология, а днес превърнал се в един от най-разпознаваемите обективи на големия град, създателят на „Етюдите на София" влиза в разговор, който започва от снимките, но бързо стига до въпроса какво всъщност издава един поглед - на улицата, във войната, в мирния град, който понякога е по-остър от фронт.

Наскоро Шишиев се връща и от стаж при Стив Маккъри - автора на легендарния портрет Afghan Girl, превърнал се в една от най-разпознаваемите снимки в историята на National Geographic. Но в „Неперфектните с Мила" голямото име е само вход. Истинската причина да гледате този разговор е друга: Иван Шишиев говори така, както снима - без да украсява. За София, която обичаме, докато ни изтощава. За хората, които се разкриват най-много, когато не знаят, че ги гледат. И за онзи неудобен въпрос, който остава след финала: дали градът е станал по-жесток - или ние сме забравили как да се гледаме човешки.