Десислава Атанасова: Документ от Турция показва, че съм била там от 5 до 8 април и не съм напускала страната

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Конституционният съдия Десислава Атанасова разпространи документ, издаден от Околийското управление на Истанбул, удостоверяващ престоя ѝ в Турция. Става дума за периода от 5 до 8 април 2024 година.

По-рано МВР оповести информация, че точно тогава тя е пътувала в един самолет с лидера на ДПС Делян Пеевски.

Атанасова уточнява, че е ползвала дипломатически паспорт, но пътуването ѝ е било частно, а не командировка.

Ето каква е цялата позиция на Десислава Атанасова:

Във връзка с публично направените неверни твърдения от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, засягащи мои пътувания извън страната, както и с оглед на големия обществен интерес, предоставям допълнителни документи и информация за начина, мястото и времето на пътуванията ми извън Република България в периода 5 – 8 април 2024 г.

Към вече оповестената от мен позиция, към която приложих документи, които удостоверяват, че в периода 5 – 8 април 2024 г. съм летяла по маршрут София – Истанбул – София с граждански полети на турските авиолинии (Turkish Airlines), прилагам и официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция „Сигурност", Околийско управление Истанбул, което сочи, че съм пребивавала единствено на територията на Република Турция и не съм напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София – Истанбул – София.

Във връзка с медийния интерес и въпросите, отправени към Конституционния съд, уточнявам, че:

Дипломаческият паспорт е вид български документ за самоличност.

Притежавам дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи на основание чл. 38, ал. 1, б. „д" от Закона за българските лични документи. Правилата за ползване на този документ се определят от издателя му – Министерството на външните работи.

В периода 5 – 8 април 2024 г. не съм била командирована в Република Турция.

За този период не съм подала уведомяване относно ползване на отпуск, като през същия период Конституционният съд не е провеждал заседания.

Позицията е публикувана на сайта на Конституционния съд.

На 3 юли Конституционният съдия Десислава Атанасова излезе с позиция заради твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев относно нейни пътувания с лидера на ДПС Делян Пеевски.

Атанасова съобщи, че е изискала и получила с удостоверение от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 05.04.2024 г. - 08.04.2024 г.

„Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки" на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на България. Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище „Васил Левски" - София до Дубай с частна компания „Хиперион Авиейшън" е невярно. Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines", пише в позицията Атанасова.

"На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми", казва в становището си Атанасова.

Атанасова приложи и документи, които да докажат твърденията й.

В свое изказване от парламентарната трибуна в четвъртък вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че "227 пъти за осем години е излитал от летището в София Делян Пеевски. С него са летели 81 души, сред които бизнесменът Александър Сталийски и конституционният съдия Десислава Атанасова".

"Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай – Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова с посочен единен граждански номер", каза още Демерджиев от трибуната.