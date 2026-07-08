23-годишен шофьор се качи на тротоара и блъсна велосипедист в Асеновград, осъдиха го

Пострадалият бил със средна телесна повреда

С 8 месеца условна присъда и изпитателен срок от 3 години се сдоби 23-годишен младеж, блъснал велосипедист в Асеновград. Книжката му за управление на моторно превозно средство се отнема за 20 месеца. Осъден е и да заплати разноските по делото, които са на стойност 1231 евро.

Инцидентът станал на 28 ноември м.г. По данни на полицията около 15,30 часа на ул. "Александър Стамболийски" лекият автомобил "Мерцедес" на младежа излязъл извън платното за движение, качил се на тротоара и блъснал 70-годишен велосипедист. Според експертизата 23-годишният се е движил с около 51,23 км/ч.

След инцидента младежът бил тестван за употреба на алкохол и наркотици, но стойностите били отрицателни. Пострадалият бил откаран в болница, а там установили, че е със счупени двете кости на дясната предмишница.

Съдът е преценил, че шофьорът е нарушил правилата за движение и вследствие на това по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на 70-годишния велосипедист.