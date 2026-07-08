Васил Божков заведе дело в САЩ за премахване на името му от списъка „Магнитски“

Васил Божков заведе дело в Съединените щати за изваждане от списъка „Магнитски". Подсъдимият и у нас бизнесмен очаква Федералният съд във Вашингтон да реши делото до края на годината, съобщава bTV.

Божков е завел делото през октомври миналата година. Отговорът на Службата за контрол над чуждестранни активи е дошъл през април.

Вече са публикувани всички административни материали срещу Божков, който е бил разпитан няколко пъти от службата.

Според адвоката му Стоян Баумайер има и предоставени видео- и аудиодоказателства.

Основният акцент в делото е смята ли се за корупция плащането на рекет. Според агенцията се смята за корупция, защото Божков се е облагодетелствал.

Защитата на Божков твърди, че никой не може да носи отговорност, когато плаща, защото животът му е застрашен.

Още преди 3 години защитата на Божков каза, че са предали хиляди страници доказателствен материал.

На 19 юни стана ясно, че Божков, който е бивш соственик на футболен клуб "Левски" , е поискал от новото ръководство на клуба да му плати 5 млн. евро. Ден по-късно Божков обяви, че не той, а адвокатите, които му водят делата в САЩ срещу санкциите по "Магнитски", искат 5 млн. евро от "Левски". Но заговори, че заради реакцията на феновете той би си поискал цялата сума - около 10 млн. евро. А ако онези 5 млн. евро не били платени в 14-дневен срок, "Левски" ще получи санкция да не участва в евротурнирите.

"Не аз си търся дълговете. Това е едно вземане, което беше единственото неблокирано, и адвокатите ми, които ми водят делата в САЩ срещу санкциите по "Магнитски", казаха, че няма да работят, ако не им продам това вземане, а аз няма с какво да им плащам – всичко при мен е блокирано. Аз не искам парите, искат ги адвокатите, това са техни пари. Аз не искам нищо от Левски", коментира Васил Божков пред Българското национално радио.

Че бившият собственик на футболния "Левски" Васил Божков е поискал от новото ръководство на клуба да му плати 5 млн. евро, стана ясно от "позиция на ПФК "Левски" относно претенция, свързана с исторически вземания". Текст с това заглавие се появи на официалния сайт на "Левски", а от информацията се разбра, че адвокат на Васил Божков е отправил покана в 14-дневен срок от клуба да направят плащането.

Санкциите по Закона Магнитски срещу Васил Божков бяха обявени на 2 юни 2021 г. В същия ден бяха обявени санскции и на Делян Пеевски, Александър Манолев, Петър Харалампиев, Красимир Томов и Илко Димитров заради "корупционни действия, подкопаващи върховенството на правото и доверието на българското общество в техните демократични правителствени институции и обществени процеси", включително за употреба на политическото им влияние и служебна власт за облагодетелстване. Манолев обаче не е в този черен списък, въпреки че едновременното оповестяване на санкциите остави такова впечатление.