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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23192391 www.24chasa.bg

Задържаха трима грузинци за кражба на коли край Ахелой

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Трима грузински граждани са задържани при специализирана полицейска операция заради съмнения, че са извършвали кражби от автомобили в района на местността „Буните" край Ахелой.

53-годишен мъж е бил арестуван в момента, в който обирал паркиран автомобил с руска регистрация. При последвалото претърсване на колата, с която се придвижвал, служителите на реда открили специализирано устройство, известно като „тапа". То блокира сигнала от дистанционното управление и не позволява автомобилът да бъде заключен, без собственикът да разбере.

По първоначални данни от автомобилите са били откраднати около 1000 евро. Малко по-късно в Равда е задържан негов предполагаем съучастник, а впоследствие е арестуван и трети участник в престъпната схема.

По думите на началника на РУ–Поморие Златан Даскалов, само за последната седмица са регистрирани поне четири кражби от автомобили, за които се предполага, че са извършени от същата група.

„Установихме съпричастността и на още едно лице, за което уведомихме колегите. То беше спряно на входа на Русе, а при проверката се оказа, че е обявено за международно издирване с червена бюлетина", заяви пред БНТ Даскалов.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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