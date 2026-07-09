Десети ден издирват 11-годишната Наталия. Доброволец: Асен се е опитал да запали нея и майка й

Все още няма следа от 11-годишната Наталия от село Константиново и от нейния пастрок. Двамата са издирвани от полиция и доброволци вече 10-ти ден, но без резултат.

„Ще отправя апел към доброволците, които разполагат с информация и участват в акциите – да не споделят местонахождението си, както и това на полицията. Вече 9-10 дни тези хора имат възможност да се укриват, а подобна информация може да им помогне да го правят по-добре. Хората, които имат постройки, вили или фургони в радиус 20-30 км от Аврен, където за последно е засечен Асен на втория ден с телефона му, нека проверят имотите си – вилите, мазетата и всички места, които могат да бъдат обитавани. Възможно е тези хора да използват подобни постройки. Асен, според мен, понеже в селото няма приятели, вероятно не е предполагал, че ще се вдигне толкова голям шум и че издирвателната дейност ще придобие такъв мащаб. Не знам доколко е бил подготвен – нека нито го надценяваме, нито го подценяваме. Факт е обаче, че вече 9-10 дни не знаем дали тези хора са живи, дали са здрави, къде се намират и в какво психическо състояние са", заяви пред БНТ доброволецът Боян Доцев.

За твърденията, че момичето не е отвлечено от пастрока си, а е тръгнало по собствено желание Доцев заяви:

„Асен се промъква вечерта и прави опити да ги запали. Има данни, че е правил опити със запалка по чаршафите. Казваме, че е имало и бензин, с който също е можело да ги подпали. Този човек пребива майката, оставя я със счупена ръка и вързана за стол. Той заплашва и принуждава детето, а тя, за да спаси майка си, тръгва след него. Това, че той не е опрял нож в гърба ѝ или пистолет в главата ѝ, не означава, че Наталия е тръгнала след него доброволно или че, видите ли, той просто си е „откраднал булка" от това село."

Наталия беше изведена от дома ѝ през нощта на 30 юни от 40-годишния Асен Симеонов.

На 1 юли за 11-годишната Наталия беше активирана и Amber alert. Съобщението Amber Alert се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно детето. На 3 юли бе активирана системата BG-ALERT в областите Варна, Бургас и Шумен.

Наталия е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см. При изчезването си била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. Обяснено е, че за последно е видяна на 30 юни в в района на село Константиново, област Варна.

Добавена е и снимката на Асен Симеонов. Посочено е, че е с детето. Мъжът е на 40 години, висок око 170 см, късо подстриган, едро телосложение, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От полицията призовават гражданите, ако забележат издирваните лица, да не предприемат самостоятелни действия, а незабавно да сигнализират на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен.