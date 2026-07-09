Димитър Петров, ПБ: Въвеждането на район "Чужбина" е проблем, защото нямаме представа къде се намират българите извън граница

Има ясни проблеми и препятствия район "Чужбина" да бъде въведен. Едно от тях е, че не можем да обособим ясни граници на този изборен корпус в чужбина, тъй като просто нямаме ясната представа къде се намират българските граждани. Ние нямаме точната статистика. Това заяви пред БНТ Димитър Петров, депутат "Прогресивна България".

"Предлагаме промените в Изборния кодекс с водещата цел да осигурим едни по-прозрачни и честни избори на предстоящия президентски вот. Трябва ясно да кажем, че това не е наша нова позиция. Това е позиция, която Румен Радев още като президент отстояваше. Целта е да върнем модела, който беше въведен през лятото на 2021 година – изцяло машинен вот. Тогава се видяха всички предимства на машинното гласуване. Той към настоящия момент ще ограничи изцяло невалидните бюлетини и ще осигури по-бърз изборен процес", посочи той.

"Тази избирателна активност, която беше значително по-висока от по-предходните избори, показва, че в момента има една легитимност в Народното събрание", посочи Петров.

"Проблемът, е че предните пъти, когато е променян изборния кодекс е създадена една непоследователност. Точно тези партии, които върнаха изцяло хартиения вот в един момент, после решиха да е 50:50 с машинен вот, те най-силно упорстват на тези изменения. Може да се каже, че тях ги устройваше това положение. Ние правим нещо, което е в полза на обществото, доколкото защитаваме позиция, която години наред фигурира при нас", обясни той.

"Защо да не бъдем пример за едни полезни политики? Защо трябва да бъдем пример само за тези порочни модели, които до момента се олицетворяваха с предишните управляващи?", попита депутатът от "Прогресивна България".

"Ние имаме една психологическа бариера, която възпрепятства по-възрастните избиратели в момента да гласуват. Това, според мен, може да се оправи с една по-добра информационна и обучителна кампания. Ние предлагаме именно да се засили дейността и ролята на обучителното звено към ЦИК. То вече няма да работи само преди изборите и да обучава хора инцидентно. То ще действа между изборите, изцяло насочено към това да се създаде една професионална администрация", заяви той.

"В момента, в който тези хора преминат обучение, получат сертификат, ще са с предимство пред всички останали, които могат да бъдат предложени за секционни комисии", коментира Петров.

"Отчитането на резултата от машинния вот ще се случва чрез отпечатване на протокола. Ние искаме да има и преброяване на контролните разписки, като гаранция за честността на вота. Протоколите ще бъдат неразделна част от другия протокол, което ще улесни и СИК-овете", посочи той.

"Ако се купят допълнително машини, могат да се покрият и секциите под 300 избиратели. Но ние мислим, че нямаме техническата възможност това да се случи към настоящия момент. Не е достатъчно просто машините да ги има и те да са в СИК-овете. Трябва да има и специалисти, това е основният проблем. Трябва да имаме хора, които да оперират с тях", заяви той.

На въпрос защо ДПС подкрепят толкова много от инициативите и действията на ПБ, Димитър Петров отговори така:

"Виждаме едно последователно поведение от тяхна страна да се присламчват към всяка партия, която е управляваща. Това е откровена провокация".

"Няма как за няколко месеца да направим цялата съдебна реформа", посочи депутатът от "Прогресивна България".