144 пожара за денонощие, един човек загина

Най-сериозният инцидент е бил на автомагистрала „Тракия", където тежкотоварен камион с товар от хартиени рула е изгорял напълно

Противопожарните служби в страната са потушили общо 144 пожара през изминалото денонощие и са реагирали на 208 сигнала за произшествия, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите е загинал един човек.

От всички произшествия 29 пожара са били с преки материални щети. Шест от тях са възникнали в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, а останалите са в транспортни средства, съоръжения и други обекти. Още 115 пожара са били без материални щети, като голяма част са в сухи треви, отпадъци и открити площи. Огнеборците са извършили и 59 спасителни и помощни операции, а пет от получените сигнали са били фалшиви.

Сред по-сериозните инциденти е пожарът, избухнал вчера около 11:10 часа на 88-ия километър на автомагистрала „Тракия" в посока Бургас. На място са изпратени два противопожарни екипа от Пазарджик, които установили, че горят тежкотоварен камион и ремарке, натоварено с хартиени рула. Огънят е унищожил превозното средство, товара и около два декара житни посеви в близост до магистралата.