Монголският шаман Балдандорж извърши древен ритуал на Перперикон (Видео, снимки)

В сърцето на археологическия комплекс Перперикон, в мавзолейна гробница, датирана според организаторите от III–IV век, монголският шаман Балдандорж извърши традиционен шамански ритуал, събрал десетки посетители, изследователи и почитатели на древните духовни практики.

СНИМКА: Ненко Станев

Церемонията започна с ритуално посипване на водка върху скалите – древен обред, който в шаманската традиция символизира почит към духовете на мястото и отправяне на дар към природните сили. В настъпилата тишина шаманът застана в центъра на гробницата и започна да свири на традиционен ударен инструмент – опънат кожен бубен. Ритмичните удари постепенно се ускоряваха, а монотонният звук изпълни каменното пространство, докато Балдандорж навлизаше в състояние на дълбока медитация и транс – съществен елемент от шаманските практики в Монголия. СНИМКА: Ненко Станев

Според древните вярвания именно чрез това състояние шаманът осъществява духовна връзка със света на предците и природните сили, отправяйки молитви за здраве, благополучие и хармония между човека и заобикалящия го свят. ВИДЕО: Ненко Станев СНИМКА: Ненко Станев ВИДЕО: Ненко Станев

Народът ви е на прав път, но трябва да има съгласие и единство, за да продължи. Това е казал духът от Перперикон на монголския шаман. Духът се явил на шамана под формата на птица сова. Шаманът призна, че е бил притеснен как ще бъде възприет от духовете на скалния връх, но духът, с който е общувал е бил приятелски настроен.