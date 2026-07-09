30 тежки катастрофи за денонощие, 37 души са ранени

Няма загинали през последните 24 часа, но от началото на юли жертвите по пътищата вече са девет.
Общо 30 тежки пътнотранспортни произшествия са станали в страната през изминалото денонощие. При инцидентите са пострадали 37 души, а загинали няма, сочат данните на Министерството на вътрешните работи.
В столицата са регистрирани 32 леки и една тежка катастрофа, при която е пострадал един човек. Статистиката от началото на месеца остава тревожна. От 1 юли досега в страната са станали 177 тежки пътнотранспортни произшествия. При тях живота си са загубили девет души, а 214 са били ранени.