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30 тежки катастрофи за денонощие, 37 души са ранени

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Няма загинали през последните 24 часа, но от началото на юли жертвите по пътищата вече са девет. 

Общо 30 тежки пътнотранспортни произшествия са станали в страната през изминалото денонощие. При инцидентите са пострадали 37 души, а загинали няма, сочат данните на Министерството на вътрешните работи.

В столицата са регистрирани 32 леки и една тежка катастрофа, при която е пострадал един човек. Статистиката от началото на месеца остава тревожна. От 1 юли досега в страната са станали 177 тежки пътнотранспортни произшествия. При тях живота си са загубили девет души, а 214 са били ранени.

Полиция СНИМКА: 24 часа

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