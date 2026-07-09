Надежда Нейнски: Ветото на Радев върху 21-ия пакет санкции срещу Русия не е на дневен ред

Срещата на върха в Анкара на страните от НАТО беше тест за адаптацията на съюза към новите условия и всички врачки, които очакваха разрив между САЩ и Европа не се потвърдиха. Това заяви Надежда Нейнски, бивш външен министър и бивш посланик на България в Турция пред Би Ти Ви.

Посланието беше, че сигурността на Украйна е тясно свързана с тази на съюза, каза Нейнски, също - че страните от НАТО няма да допуснат да бъде затворен Ормузкият проток и Иран да притежава ядрено оръжие.

Европейците си давят много ясна сметка, че дори и да се смени управлението в Белия дом, ангажираността на Европа към сигурността на стария континент ще трябва да остане висока. Затова и решението за увеличение на разходите за отбрана с 5% остана ясно и категорично. Русия остава най-горямата заплаха за Атлантическата сигурност, каза Нейнски.

Според нея в България се води вътрешен дебат, много различен от външния. Една от тезите му е, че Европа се милитаризира. Неински обясни, че това не е подготовка за война, а компенсиране на изоставане на Европа в мерки за сигурност.

Втората теза съвпада с тази на Радев, според когото Европа не може да спечели конвенционална война срещу ядрена държава. Според Нейнски Европа не воюва конвенционално или не срещу Русия, но възпирането на Русия може да стане с единна и добре въоръжена Европа.

САЩ и Европа трябва да инвестират в отбранителните си способности, каза бившана ни външна министърка. А инвестициите в сигурността на Украйна са инвестиции в сигурността на самото НАТО. И ако не помагаме на Украйна да се справи с тази война е нарастване на заплахата за източния фронт и пряка заплаха за НАТО.

70 млрд. са договорени в помощ за Украйна, заяви още Нейнски, а най-малко толкова ще бъдат отделени и през следващата година. Стана ясно, че премиерът Радев е подкрепил тази декларация, което е добра новина, коментира Нейнски. Според нея ветото върху 21-ия пакет санкции срещу Русия, заявено от премиера Румен Радев не стои на дневен ред.

Давам си сметка, че Радев се опитва да успокои онази част от своите поддръжници, които го избраха в името на радикална промяна във външно политическата линия на страната, обясни Нейнски.