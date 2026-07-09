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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23193041 www.24chasa.bg

Американски булдог почти отхапа ухото на жена в Самоков

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Дъщерята на пострадалата разказва случката. КАДЪР ОТ НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

Жена от Самоков е приета в болница с тежки наранявания и почти откъснато ухо след жестоко нападение от куче от порода американски булдог, разказа NOVA. В ефир дъщерята на пострадалата сподели, че майка ѝ все още се намира в състояние на дълбок шок. По думите ѝ жената е разхождала домашното им куче териер, когато е била нападната в гръб. Агресивното животно я е повалило и захапало за главата. Трагедията е била предотвратена единствено благодарение на бързата намеса на техен познат, който е успял да отстрани кучето.

Дъщерята на пострадалата казва, че срещу собственика на кучетата има подадени около 20 жалби. Публична тайна било, че отглежда множество кучета в двора си, но до фаталния инцидент реални мерки не били предприети. Младата жена пита защо след налагането на предишни глоби животните не са били иззети своевременно, и обобщи, че досегашните парични актове не дават резултат.
От Областната дирекция по безопасност на храните са извършили инспекция, при която е установено, че животните нямат задължителните чипове, за което е била наложена глоба. Кучетата са отнети и са настанени в общински приют. По случая е образувано досъдебно производство. Предстои проверка дали за незаконно развъждане.

Дъщерята на пострадалата разказва случката. КАДЪР ОТ НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

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