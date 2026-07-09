Американски булдог почти отхапа ухото на жена в Самоков

Жена от Самоков е приета в болница с тежки наранявания и почти откъснато ухо след жестоко нападение от куче от порода американски булдог, разказа NOVA. В ефир дъщерята на пострадалата сподели, че майка ѝ все още се намира в състояние на дълбок шок. По думите ѝ жената е разхождала домашното им куче териер, когато е била нападната в гръб. Агресивното животно я е повалило и захапало за главата. Трагедията е била предотвратена единствено благодарение на бързата намеса на техен познат, който е успял да отстрани кучето.

Дъщерята на пострадалата казва, че срещу собственика на кучетата има подадени около 20 жалби. Публична тайна било, че отглежда множество кучета в двора си, но до фаталния инцидент реални мерки не били предприети. Младата жена пита защо след налагането на предишни глоби животните не са били иззети своевременно, и обобщи, че досегашните парични актове не дават резултат.

От Областната дирекция по безопасност на храните са извършили инспекция, при която е установено, че животните нямат задължителните чипове, за което е била наложена глоба. Кучетата са отнети и са настанени в общински приют. По случая е образувано досъдебно производство. Предстои проверка дали за незаконно развъждане.