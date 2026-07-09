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Казанлък взима мерки срещу жегите, раздава безплатна вода на най-натоварените места

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СНИМКА: Пиксабей

Общината призовава хората да ограничат престоя на открито в най-горещите часове и да бъдат особено внимателни към възрастните, децата и хората с хронични заболявания

Община Казанлък предприема извънредни мерки заради очакваните високи температури и опасността от горещата вълна, която обхвана страната, съобщи БТА. От администрацията обявиха, че на няколко ключови места в града ще бъде раздавана безплатно минерална вода, за да се помогне на жителите и гостите да се справят по-лесно с жегите. Вода ще бъде осигурена на най-оживените точки в Казанлък, където ежедневно преминават голям брой хора. Общината призова гражданите да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа, да приемат достатъчно течности и да не оставят деца и домашни любимци в паркирани автомобили, предаде БТА.

Специално внимание се обръща на възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания, които са най-уязвими при екстремно високи температури. От местната власт апелират близките им да следят състоянието им и при необходимост да потърсят медицинска помощ. Мерките в Казанлък са част от действията, които редица общини в страната предприемат заради очакваните температури над 35 градуса и повишения риск от топлинни удари, пожари и здравословни инциденти.

СНИМКА: Пиксабей

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