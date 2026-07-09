Домашен арест за шофьора на автобуса, убил жена на пешеходна пътека във Велико Търново

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Шофьорът на автобуса, блъснал и убил пешеходка в района на кооперативния пазар, е привлечен в качеството на обвиняем. Инцидентът стана на 7 юли. В него на място загина 73-годишната Елка Терзиева, съпруга на знаковия български художник проф. Александър Терзиев.

Във фаталния преди обед на кръстовището между ул. „Никола Габровски" и бул. „България", където автобусът по градска линия № 8 прави десен завод и поема по ул. „Никола Габровски", 66-годишният шофьор нарушил правилата. При приближаване към пешеходна пътека не пропуснал преминаващата по нея пешеходка, не намалил скоростта и не спрял, вследствие на което по непредпазливост е причинил смъртта ѝ.

Съдът прие доводите на прокуратурата, че мъжът може да се укрие, но предвид възрастта му и чистото му съдебно минало прие за адекватна мярка "домашен арест".

Определението подлежи на обжалване и/или протест пред Апелативен съд - Велико Търново, в тридневен срок от днес. В случай на постъпила жалба или протест делото е насрочено за 16.07.2026 г. от 10:30 часа.

По случая в РУ - Велико Търново, се води досъдебно производство.