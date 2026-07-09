Почина поетесата Надежда Захариева, съпруга на Дамян Дамянов

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Поетесата Надежда Захариева, оставила незабравими стихове, се пресели в по-добрия свят, съобщиха нейни близки.

"С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни! Ще ни липсва безкрайно!

Благодарим на всички за обичта и уважението към нея!

Поклон пред светлата ѝ памет!", написаха в профила децата й.

Захариева е съпруга на поета Дамян Дамянов, за когото се грижеше всеотдайно. Двамата имат три деца. Първородният им син Петър си отиде на 41 години.

През 2003 г. тя бе зам.-министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев.

Надежда Захариева остави голям брой стихотворения, някои от които са претворени в песни. Ето едно от тях.

Животът ми е дълг и грижи.

Изобщо на такъв съм хал,

че ни човек да ми завижда,

ни в него да събудя жал.

Живот като живот. Навярно

на доста хора е такъв –

не ми поднася нищо даром,

но и не е скъперник пръв.

На честността отвръща с честност.

По равно мери смях и скръб.

И гледам в трудно и във лесно

да го вървя с изправен гръб.

Ще кажете: „Блажени нищи..."

Дали ще сбъркате – не знам.

Но знам, че в тоя свят за нищо

от никого не ме е срам.

"24 часа" изказва съболезнования на близките на Надежда Захариева!