Почина поетесата Надежда Захариева, съпруга на Дамян Дамянов

Поетесата Надежда Захариева, оставила незабравими стихове, се пресели в по-добрия свят, съобщиха нейни близки.
"С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни! Ще ни липсва безкрайно!
Благодарим на всички за обичта и уважението към нея!
Поклон пред светлата ѝ памет!", написаха в профила децата й.
Захариева е съпруга на поета Дамян Дамянов, за когото се грижеше всеотдайно. Двамата имат три деца. Първородният им син Петър си отиде на 41 години.
През 2003 г. тя бе зам.-министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев.
Надежда Захариева остави голям брой стихотворения, някои от които са претворени в песни. Ето едно от тях.
Животът ми е дълг и грижи.
Изобщо на такъв съм хал,
че ни човек да ми завижда,
ни в него да събудя жал.
Живот като живот. Навярно
на доста хора е такъв –
не ми поднася нищо даром,
но и не е скъперник пръв.
На честността отвръща с честност.
По равно мери смях и скръб.
И гледам в трудно и във лесно
да го вървя с изправен гръб.
Ще кажете: „Блажени нищи..."
Дали ще сбъркате – не знам.
Но знам, че в тоя свят за нищо
от никого не ме е срам.
"24 часа" изказва съболезнования на близките на Надежда Захариева!