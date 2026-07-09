Крадци на мазилка си спретнаха гонка с полицаи край Севлиево

Крадци на материалите за саниране на жилищен блок в Севлиево, опитаха да избягат на полицаите, колата им падна в дере и те хукнаха пеша. Случката се разиграла посред нощ на 7 юли, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Около 1:50 часа, в РУ-Севлиево е получен сигнал за кражба на кофи с готова мазилка, предназначена за саниране на жилищен блок на ул. „Никола Д. Петков". На място били забелязани трима, които избягали от местопроизшествието с л.а. „Форд Фокус" в посока село Сенник.

Незабавно е изпратен автопатрулен екип, който установил автомобила в района на селото. При подаден светлинен и звуков сигнал за спиране водачът не се подчинил на полицейското разпореждане и продължил движението си към село Дамяново, Изгубил контрол над колата и спрял в крайпътно дере. Пътуващите в автомобила напуснали местопроизшествието.

В резултат на предприетите оперативно-издирвателни мероприятия и извършените процесуално-следствени действия като извършител на деянието е уличен 19-годишен жител на село Дамяново. По случая е образувано досъдебно производство.